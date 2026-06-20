Una vez hecha su presentación en la Copa del Mundo 2026 frente a la selección de Irak, Noruega se medirá en la Jornada 2 del Grupo I a su similar de Senegal que viene de haberse enfrentado a Francia. Será un duelo muy reñido entre países con individualidades muy marcadas, aunque las condiciones climáticas podrían favorecer a los africanos.

A continuación, les dejamos con la información más importante acerca de este compromiso que será muy interesante entre selecciones muy llamativas con jugadores de élite.

Pronóstico SI Fútbol

Este cotejo luce muy llamativo, son dos selecciones interesantes que tienen a jugadores muy importantes, de un lado los noruegos acostumbrados al frío con elementos como Erling Haaland, Martin Odegaard, entre otros jugadores top y la Senegal aclimatada al calor con jugadores potentes, con físicos impresionantes y líderados por Sadio Mané.

No obstante, vemos posible un empate con varias anotaciones ya que ambos tienen ofensivas potentes y pueden hacerse mucho daño. El clima caliente de Nueva York puede ser factor a favor de los senegaleses.

Noruega 2-2 Senegal

¿A qué hora se juega el Noruega vs Senegal?

Ciudad : Nueva York

: Nueva York Estadio : Nueva York

: Nueva York Fecha : lunes 22 de junio

: lunes 22 de junio Hora: 20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX, 01:00 ESP (23/06)

La sede será el Estadio Nueva York Nueva Jersey | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Noruega vs Senegal (único partido)

Noruega: 0

0 Empate : 0

: 0 Senegal: 1

Último partido entre ambos: 01/03/06 - Senegal 2-1 Noruega - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

Noruega Senegal Irak 1-4 Noruega 16/06/26 Francia 3-1 Senegal 16/06/26 Marruecos 1-1 Noruega 07/06/26 Senegal 0-0 Arabia Saudita 09/06/26 Noruega 3-1 Suecia 01/06/26 Estados Unidos 3-2 Senegal 31/05/26 Noruega 0-0 Suiza 31/03/26 Senegal 3-1 Gambia 31/03/26 Países Bajos 2-1 27/03/26 Senegal 2-0 Perú 28/03/26

¿Cómo ver el Noruega vs Senegal por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y FOX One México Canal 5, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+

Últimas noticias de Noruega

El combinado europeo venció en la primera jornada con comodidad a una selección irakí que aún así estuvo a la altura de las circunstancias.

Por destacar un nombre, tenemos que referirnos a la figura de Erling Haaland. El delantero del Manchester City completó un encuentro soberbio y anotó dos dianas.

Podemos esperar más en este segundo partido de Odegaard, que pasó desapercibido en el primer duelo mundialista.

El seleccionador tiene disponibles a todos su jugadores y es probable que repita el mismo once inicial.

Posible alineación de Noruega (4-4-2): Orjan Nyland; Julian Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Aursnes, Antonio Nusa; Erling Haaland y Alexander Sorloth.

Últimas noticias de Senegal

Gran partido de los africanos en la primera jornada que en los primeros 45 minutos pudieron aguantar el ritmo de Francia. Pero aún así en el segundo tiempo no pudieron igualar a los galos, que llegan como tiros a la cita mundialista.

Mbaye anotó el único tanto senegalés y podría discutirle el puesto a Iliman Ndiaye, que no tuvo minutos en el primer choque por molestias.

Posible alineación de Senegal (4-4-2): Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Pape Gueye Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara; Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mané.