''Nos faltó un poquito de trabajo defensivo'', declara Javier Aguirre tras el triunfo de México sobre Australia

La noche del sábado 30 de mayo del 2026, mientras los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dos de los equipos más constantes actualmente en el balompié nacional disputaban la final por la CONCACAF Champions CUP, la selección mexicana de fútbol jugaba un partido amistoso contra la selección de Australia, de cara al arranque del Mundial 2026.

Con gol de Johan Vásquez al minuto 27 de la primera mitad, los dirigidos por Javier: el 'Vasco' Aguirre vencieron 1-0 al conjunto de Australia, en un duelo que dejó sensaciones encontradas para el estratega del conjunto tricolor.

Mexico v Australia - International Friendly | Luiza Moraes/GettyImages

Por un lado, criticó el desempeño defensivo de su equipo, así como la falta de manejo al momento de tener la pelota en sus poder. Por el otro, destacó la unión y la fortaleza mental del combinado nacional, características que, sin lugar a dudas, serán de mucha utilidad en la próxima copa del mundo, en donde México jugará como local varios partidos, algo que puede favorecerles, por lo que implica en sí la localía, pero también puede generarles cierta presión, y las cosas rara vez salen bien cuando el tricolor juega bajo presión.

No me gustó que en la segunda parte no fuimos lo suficientemente agresivos en la recuperación de la pelota. Llegábamos tarde. Ellos jugaron bien, es verdad, pero nos faltó un poquito más de trabajo defensivo, jugar más arriba, quizas... y luego nos ganaban muy fácil la pelota. Nos faltó un poquito de posesión después de la recuperación y la profundidad. Yo creo que eso fue lo que más me costó... Me gustó la actitud. Es una familia, estamos todos muy compenetrados, muy conscientes de lo que se viene y eso es lo que más valoro de este grupo. Somos muy sólidos. Tenemos mucha tranquilidad emocional, no nos alteramos, no nos equivocamos con el árbitro ni nos enganchamos con el rival. Javier Aguirre.

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