Noticia inesperada para el entorno de Cruz Azul y su estadio de local

Cruz Azul no jugará en el Estadio Olímpico Universitario durante el año 2026, una decisión que tomó por sorpresa a la directiva celeste y a su afición. A pocos días del arranque del torneo, la UNAM decidió no renovar el contrato de uso del inmueble, obligando a 'La Máquina' a replantear su sede como local.

La relación contractual entre Cruz Azul y los Pumas de la UNAM había permitido a los celestes disputar sus partidos en Ciudad Universitaria, un estadio con tradición y arraigo futbolístico. Sin embargo, la negativa de la institución universitaria marcó un punto final inesperado a ese acuerdo, generando incertidumbre operativa y deportiva en el entorno cementero.

La decisión fue recibida con sorpresa en Cruz Azul, ya que existía confianza en la continuidad del convenio. El club había planificado logística, operación y calendario considerando a C.U. como casa para 2025, por lo que el cambio repentino obligó a acelerar gestiones y evaluar alternativas viables a contrarreloj.

Ante este escenario, la directiva celeste optó por regresar al Estadio Ciudad de los Deportes, inmueble que ya conoce y que será su casa durante el primer semestre de 2025. El estadio, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, representa una solución inmediata y funcional para cumplir con los requerimientos de la Liga MX.

El regreso al Ciudad de los Deportes implica que Cruz Azul compartirá sede con el Club América, situación que no es nueva en la historia del futbol capitalino, pero que sí plantea retos logísticos importantes. La calendarización, el estado del terreno de juego y la convivencia institucional serán factores clave a gestionar.

Durante el proceso de evaluación, Cruz Azul también analizó la posibilidad de mudarse a Puebla como alternativa temporal. La opción fue considerada seriamente debido a la disponibilidad del estadio y a condiciones operativas favorables, aunque finalmente fue descartada por razones deportivas, comerciales y de identidad con su afición capitalina.



La decisión final buscó minimizar el impacto deportivo en el plantel y mantener cercanía con su base de seguidores. Volver al Ciudad de los Deportes permite a Cruz Azul permanecer en la Ciudad de México, facilitar traslados y sostener una conexión directa con su gente en un semestre clave del proyecto deportivo.

Con este movimiento, Cruz Azul abre un nuevo capítulo fuera de Ciudad Universitaria, obligado por circunstancias externas pero con la intención de dar estabilidad a corto plazo. El reto ahora será convertir al Estadio Ciudad de los Deportes en una verdadera fortaleza, mientras se define el rumbo definitivo de su casa para el futuro inmediato.