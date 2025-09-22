Noticias: Pedri, del Barcelona, ​​toma una decisión sorprendente sobre el Balón de Oro

Se espera que el centrocampista del Barcelona Pedri no acuda a la gran ceremonia del lunes a pesar de estar nominado para el premio principal.

El mediapunta español es uno de los cuatro jugadores del Barcelona que compiten por el premio masculino en 2025, junto con Robert Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal. El delantero del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, es el gran favorito. Se espera que Yamal y Raphinha queden entre los cinco primeros.

A pesar de una excelente serie de actuaciones la temporada pasada, que llevaron al Barcelona a un triplete doméstico con un dominio inigualable del mediocampo, sería una gran sorpresa si el nombre de Pedri fuera mencionado en el Théâtre du Châtelet dada su influencia sobre los partidos.

Se cree que la decisión de Pedri se debe a su recuperación, más que a un ego herido. Mundo Deportivo afirma que el centrocampista de 22 años está priorizando su descanso al no viajar a París el lunes por la noche. Pedri, quien sufrió graves lesiones tras una excesiva exigencia de juego durante su primera temporada en el Barcelona, ​​es el único jugador de campo del club que ha sido titular en los primeros cinco partidos de la nueva campaña, perdiendo solo 10 minutos antes de la visita del domingo al Getafe .

FC Barcelona v Como1907 - Joan Gamper Trophy | Eric Alonso/GettyImages

Yamal tiene muchas ganas de asistir. Mundo Deportivo informa que el fenómeno adolescente viajará con una comitiva de 20 personas, compuesta principalmente por familiares y amigos, mientras cruza los dedos para dar la sorpresa en lo que muchos predicen como la gran noche de Dembélé.

El delantero estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, es otro de los nominados y, a pesar de ser un gran amigo de Dembélé, reveló que no asistirá a la ceremonia en París. El francés también confirmó que ninguno de sus compañeros del Madrid estará en la capital francesa, lo que provocó que el Real Madrid boicoteara el evento por segundo año consecutivo tras no asistir a la ceremonia de 2024 al quedar claro que Vinicius Junior no triunfaría.

Pese a la esperada ausencia de Pedri, el técnico del Barcelona, ​​Hansi Flick, confirmó que su club tendrá amplia representación el lunes.

“El FC Barcelona asistirá a la ceremonia del Balón de Oro 2025 por respeto a nuestra nominación, y veremos qué pasa”, declaró el entrenador alemán a la prensa este fin de semana. “Cualquier jugador que gane el premio se lo merece. Quiero disfrutar de la ceremonia y mostrar respeto por nuestra nominación y por los ganadores”.