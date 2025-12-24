Sports Illustrated Fútbol

Nottingham Forest vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El partido del escolta de la Premier League se jugará el viernes en el City Ground
Choque de realidades opuestas en la Premier League. El Manchester City, que atraviesa un estado de forma formidable y viene de ganar ante el West Ham United, ahora visitará a otro equipo que lucha por la permanencia.

Con el Arsenal a solo dos puntos de distancia, los de Guardiola saben que no hay margen de error en su persecución por la cima, por lo que este juego de la jornada 18 en la Premier League es clave ante el Nottingham Forest.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Nottingham Forest vs Manchester City?

  • Ciudad: Nottingham, Inglaterra
  • Fecha: sábado 27 de diciembre
  • Horario: 07:30 (hora de EE.UU. ET), 06:30 horas (México), 13:30 horas (España)
  • Estadio: City Ground
¿Cómo se podrá ver el Nottingham Forest vs Manchester City en TV y streaming online?

País

TV

Streaming

Estados Unidos

USA Network, Universo

Peacock, Fubo

México

TNT Sports

HBO Max

España

DAZN 1

DAZN

Últimos cinco partidos del Nottingham Forest

Rival

Resultado

Competición

Fulham

1-0 D

Premier League

Tottenham

3-0 V

Premier League

Utrecht

2-1 V

Europa League

Everton

3-0 D

Premier League

Wolves

1-0 V

Premier League

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival

Resultado

Competición

West Ham

3-0 V

Premier League

Brentford

2-0 V

EFL Cup (Carabao)

Crystal Palace

3-0 V

Premier League

Real Madrid

2-1 V

Champions League

Sunderland

3-0 V

Premier League

Últimas noticias del Nottingham Forest

Lleva 9 partidos en los cuales gana o pierde (6V-3D) por toda competencia. Ante el Fulham fueron derrotados por 1-0 y no logra olvidarse del todo del descenso, ya que está a 5 puntos por encima del West Ham, quien hoy ocupa la posición 18° y es el último equipo que bajaría al Championship a esta altura de la temporada.

Últimas noticias del Manchester City

El equipo de Pep Guardiola es una máquina bien engrasada. Han ganado siete de sus últimos ocho partidos de liga y vienen de una victoria cómoda ante el West Ham. La presión sobre el líder Arsenal es máxima.

Sin embargo, la enfermería preocupa: Rodri sigue fuera por una lesión en el tendón de la corva y John Stones tampoco está disponible. A pesar de esto, la profundidad de la plantilla permite a Guardiola mantener un nivel altísimo.

Posibles alineaciones

Manchester City

  • Portero: Gianluigi Donnarumma
  • Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly
  • Centrocampistas: Nicolás González, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva
  • Delanteros: Jérémy Doku, Erling Haaland, Rayan Cherki.

Nottingham Forest

  • Portero: John
  • Defensas: Savona, Milenkovic, Murillo, Williams
  • Centrocampistas: Hutchinson, Luiz, Anderson, Hudson-Odoi, Gibbs-White
  • Delantero: I. Jesús

Pronóstico SI

El Manchester City es el claro favorito y lo va a plasmar en el resultado.

Nottingham 0 - Manchester City 3

