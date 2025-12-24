Nottingham Forest vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Choque de realidades opuestas en la Premier League. El Manchester City, que atraviesa un estado de forma formidable y viene de ganar ante el West Ham United, ahora visitará a otro equipo que lucha por la permanencia.

Con el Arsenal a solo dos puntos de distancia, los de Guardiola saben que no hay margen de error en su persecución por la cima, por lo que este juego de la jornada 18 en la Premier League es clave ante el Nottingham Forest.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Nottingham Forest vs Manchester City?

Ciudad : Nottingham, Inglaterra

: Nottingham, Inglaterra Fecha : sábado 27 de diciembre

: sábado 27 de diciembre Horario : 07:30 (hora de EE.UU. ET), 06:30 horas (México), 13:30 horas (España)

: 07:30 (hora de EE.UU. ET), 06:30 horas (México), 13:30 horas (España) Estadio: City Ground

Manchester City v West Ham United - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Nottingham Forest vs Manchester City en TV y streaming online?

País TV Streaming Estados Unidos USA Network, Universo Peacock, Fubo México TNT Sports HBO Max España DAZN 1 DAZN

Últimos cinco partidos del Nottingham Forest

Rival Resultado Competición Fulham 1-0 D Premier League Tottenham 3-0 V Premier League Utrecht 2-1 V Europa League Everton 3-0 D Premier League Wolves 1-0 V Premier League

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival Resultado Competición West Ham 3-0 V Premier League Brentford 2-0 V EFL Cup (Carabao) Crystal Palace 3-0 V Premier League Real Madrid 2-1 V Champions League Sunderland 3-0 V Premier League

Últimas noticias del Nottingham Forest

FBL-ENG-PR-FULHAM-NOTTINGHAM FOREST | BEN STANSALL/GettyImages

Lleva 9 partidos en los cuales gana o pierde (6V-3D) por toda competencia. Ante el Fulham fueron derrotados por 1-0 y no logra olvidarse del todo del descenso, ya que está a 5 puntos por encima del West Ham, quien hoy ocupa la posición 18° y es el último equipo que bajaría al Championship a esta altura de la temporada.

Últimas noticias del Manchester City

FBL-ENG-PR-MAN CITY-WEST HAM | DARREN STAPLES/GettyImages

El equipo de Pep Guardiola es una máquina bien engrasada. Han ganado siete de sus últimos ocho partidos de liga y vienen de una victoria cómoda ante el West Ham. La presión sobre el líder Arsenal es máxima.

Sin embargo, la enfermería preocupa: Rodri sigue fuera por una lesión en el tendón de la corva y John Stones tampoco está disponible. A pesar de esto, la profundidad de la plantilla permite a Guardiola mantener un nivel altísimo.

Posibles alineaciones

Manchester City

Portero : Gianluigi Donnarumma

: Gianluigi Donnarumma Defensas : Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly

: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly Centrocampistas : Nicolás González, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva

: Nicolás González, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva Delanteros: Jérémy Doku, Erling Haaland, Rayan Cherki.

Nottingham Forest

Portero : John

: John Defensas : Savona, Milenkovic, Murillo, Williams

: Savona, Milenkovic, Murillo, Williams Centrocampistas : Hutchinson, Luiz, Anderson, Hudson-Odoi, Gibbs-White

: Hutchinson, Luiz, Anderson, Hudson-Odoi, Gibbs-White Delantero: I. Jesús

Pronóstico SI

El Manchester City es el claro favorito y lo va a plasmar en el resultado.

Nottingham 0 - Manchester City 3

