Nuevo conflicto interno dentro del Real Madrid

La temporada del Real Madrid ha sido de terror. Por segundo año seguido, el cuadro de la capital de España cierra el curso sin sumar títulos. Es la primera vez en la era de Florentino Pérez al frente del club que esto sucede. En gran medida, esto es resultado del pésimo fútbol que desarrolla el equipo dentro de la cancha.

Sin embargo, otro factor que ha detonado la caída deportiva de los blancos es la mala relación interna entre la plantilla. Se entiende que el vestidor está dividido en un par de bandas. Siendo el caso, a lo largo del año varios jugadores se han enfrentado entre sí, dos de ellos Aurelien Tchouameni y Federico Valverde-

Durante la práctica de este miércoles, el capitán del equipo y el contención francés tuvieron una batalla entre ellos. Ambos jugadores del centro del campo se hicieron de palabras luego de una entrada muy dura de uno de ellos a el otro. Por ahora, se desconoce quién fue el primer agresor.

Tras un intercambio de insultos, ambos jugadores procedieron a empujarse e incluso encararse frente a frente. La tensión se elevó a tal grado que ambos futbolistas estuvieron a nada de llegar a los golpes. Esto último no se dio luego de que el resto de la plantilla y miembros del staff lo evitaron.

SPAIN-MADRID-FOOTBALL-UEFA CHAMPIONS LEAGUE-REAL MADRID VS BAYERN MUNICH | Xinhua News Agency/GettyImages

Como se mencionó anteriormente, esto no es el primer encuentro entre jugadores del Madrid. A lo largo de los últimos días se habló de una batalla entre Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger. En la misma incluso hubo una agresión física de parte del alemán.

Ahora son los dos recuperadores de pelota del Madrid los que están en el ojo del huracán. Es evidente que todo dentro del cuadro blanco está roto. Tanto en la cancha como en el vestidor del club.