Oficial: América confirma el fichaje de Santiago Bueno

En las últimas horas del mercado de fichajes mexicano, el Club América acaba de hacer oficial la incorporación a sus filas del defensa central urugayo Santiago Bueno, quien coincidió en Inglaterra con el seleccionado mexicano y ex jugador de la escuadra azulcrema, Raúl Jiménez.

Defensa, de Uruguay y listo para defender nuestro escudo. 🫡



¡Bienvenido al Más Grande, Santi Bueno! 🦅#BuenoEsÁguila pic.twitter.com/P57gnDNfaI — Club América (@ClubAmerica) September 11, 2026

Raúl Jiménez le da la bienvenida a Santiago Bueno

El delantero mexicano, figura indiscutible de las Águilas del América, le dedicó un emotivo mensaje a Santiago Bueno, quien llega al conjunto de Coapa con la intención de sustituir al también futbolista uruguayo Sebastián Cáceres.

Esto fue lo que le dijo Raúl Jiménez a Santi Bueno tras su llegada al América:

Birmingham City v Wolverhampton Wanderers - Sky Bet Championship 2026/27 | Nigel French/Allstar/GettyImages

Santi, supe que vas al mejor equipo de México, disfrútalo mucho. Llegas a un club con una afición enorme que te va a arropar muy bien desde el principio y espero que lo hagas muy bien.



Te deseo mucho éxito en esta nueva etapa y vamos con todo a ganar. ¡Un abrazo, hermano! Raúl Jiménez

Santiago Ramos Mingo también ficha por el América

Bahia v Palmeiras - Brasileirao 2025 | Sports Press Photo/GettyImages

A la par de la contratación de Santiago Bueno, el conjunto de la capital del país decidió firmar también a Santiago Ramos Mingo, quien hoy arribó a la Ciudad de México y ya rendió sus primeras declaraciones como jugador del América.

Estoy muy contento de llegar al más grande de México. Todo el mundo conoce al América. Cuando te llama un club así, no lo dudas. Y más si te presentan un buen proyecto. Santiago Ramos Ringo,

Con estas dos incorporaciones, el Club América habría cerrado su participación en el mercado de pases mexicano, con fichajes bomba, como fue el caso de Carlos Álvarez, y el haber convencido a Brian Rodríguez de permanecer en el equipo más ganador del fútbol mexicano.

La sensible baja de Sebastián Cáceres se ha visto compensada con la llega de dos defensas centrales extranjeros de gran jerarquía, y, sobre todo, mucho futuro.

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