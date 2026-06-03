Oficial: André Jardine deja de ser el director técnico del América

En una noticia sorpresiva, el Club América hizo oficial la salida del director técnico, André Jardine con efecto inmediato.

El entrenador brasileño, según se reportó, tuvo algunos desacuerdos con la directiva azulcrema de cara al siguiente torneo. Por ello, la decisión de dejar el banquillo de Coapa después de hacer historia.

El comunicado del club indica:

"El estratega brasileño obtuvo seis campeonatos con las Águilas, entre ellos, un histórico Tricampeonato de la Liga MX.



El Club América informa que, después de diversas reuniones conAndré Jardine, el Club y el estratega acordaron, de mutuo acuerdo, dar por concluida la etapa de André y de su cuerpo técnico al frente de las Águilas.



El Club reconoce ampliamente la dedicación, el compromiso y el trabajo desarrollado por André y su equipo de trabajo en la consecución de múltiples éxitos que quedarán marcados en la historia del América, reafirmando su posición como el equipo más ganador de México y ubicando a André como el Director Técnico más triunfador del Club, tras levantar seis títulos en sus primeros 100 partidos, entre ellos, unhistórico Tricampeonatode la Liga MX.



En tan sólo tres años, André Jardine marcó una etapa inolvidable para el americanismo al sumar los títulos de: Liga MX Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, además del Campeón de Campeones 2024, Supercopa MX 2024 y el Campeones Cup 2024.



Todos los que formamos parte del Club América le deseamos el mayor de los éxitos a André Jardine en sus próximos proyectos".

André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América.



Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André.



Te convertiste en el… pic.twitter.com/cnhdpprDzZ — Club América (@ClubAmerica) June 3, 2026

Jardine logró seis títulos con el América desde su llegada en 2023. Dentro de ese palmarés, se encuentra el histórico tricampeonato del 2023 al 2025. Sin embargo, en el plano internacional es donde el brasileño pudo quedar a deber pues era una exigencia del equipo que no consiguió.

Ahora, se reporta que Guillermo Almada, con experiencia más reciente en el Real Oviedo, sería el encargado de tomar las riendas de las Águilas rumbo al Apertura 2026 de la Liga MX.