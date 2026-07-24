Oficial: Ángel Correa se va de Tigres y ficha con River Plate
La novela ha llegado a su fin, Ángel Correa finalmente cumple su deseo de marcharse del Club Tigres UANL para fichar con el River Plate, el canterano de San Lorenzo se despidió de sus excompañeros del cuadro felino y emprenderá a su país para firmar los últimos detalles de su traspaso.
Así lo ha confirmado el club argentino a través de sus redes sociales.
De momento se desconocen los detalles de la operación. No obstante, de acuerdo con información de distintos periodistas y medios de comunicación, como Maximiliano Grillo de TNT Sports Argentina, César Luis Merlo y hasta Fabrizio Romano, la directiva argentina desembolsaría alrededor de 17 millones de dólares por el delantero de 31 años.
El exjugador del Atlético de Madrid tenía vínculo hasta verano del 2030 con la entidad de Nuevo León, pero el campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022 quiso volver a su país antes de lo planeado para defender los colores de los ‘Millonarios’ después de más de 11 años de haber emigrado.
Apenas el año pasado el cuadro de San Nicolás de los Garza fichó al atacante a cambio de más de 8 millones de dólares procedente de los ‘Colchoneros’ y en un año dejó muy buenas estadísticas y rendimiento con 54 partidos disputados, 23 goles anotados y 14 asistencias concedidas.
Tigres UANL en busca del reemplazo de Correa
Con la salida del goleador argentino, el club mexicano ya estaría en búsqueda de al menos dos refuerzos para el ataque y se habla de que uno de ellos podría ser el goleador croata del FC Dallas de la Major League Soccer, Petar Musa de 28 años.
El jugador estuvo la temporada pasada compitiendo por la Bota de Oro junto a Lionel Messi y que en esta campaña es sublíder de goleo individual con 12 goles empatado con Leo y solo superados por el belga Hugo Cuypers con 13 dianas y que también podría arribar al fútbol mexicano con Rayados.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.