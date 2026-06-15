Oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Cucurella

El Real Madrid ha emitido un comunicado en sus medios oficiales confirmando el fichaje de Marc Cucurella. El lateral español se convierte en el primer refuerzo del conjunto blanco desde que Florentino Pérez ganase las elecciones a la presidencia hace una semana.

Cucurella, que actualmente se encuentra concentrado con la selección española para jugar el Mundial 2026, firmará un contrato para las seis próximas temporadas; es decir, hasta 2032.

“El Real Madrid C. F. y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032″, informan desde el club.

La operación, desvelada el día de ayer por Fabrizio Romano, se ha hecho prácticamente en las sombras. De momento no se han hecho públicas las cifras, pero se estima que el Real Madrid pagará unos 55 millones de euros al Chelsea por el traspaso.

Tras el anuncio de que Mouronho será el entrenador del conjunto blanco, ahora Cucurella se convierte en el primer fichaje en anunciarse de manera oficial desde el club. Recordemos que Florentino también tendría atados a Dumfries, Konaté y Bernardo Silva.

Exceso de laterales izquierdos

Con Cucurella, el Madrid cuenta con cuatro jugadores para el puesto de lateral izquierdo: Fran García, Álvaro Carreras y Felrand Mendy. Se espera que por lo menos Fran García salga del club este verano, ya veremos si cedido o en forma de traspaso.

Trayectoria de Marc Cucurella

Cucurella lleva cinco temporadas jugando en la Premier League, pero ya conoce LaLiga. El lateral se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona y en 2016 debutó como profesional con la camiseta del Barcelona B. En la temporada 2018/19 fue cedido al Eibar y entre 2019 y 2021 jugó en el Getafe.

Sunderland v Chelsea - Premier League | NurPhoto/GettyImages

En la temporada 2021/22 dio el salto a la Premier League de la mano del Brighton, y un año después se mudó a Londres para jugar en las filas del Chelsea, donde llegó su explosión definitiva como jugador. En Stamford Bridge conquistó una Conference League y un Mundial de Clubes.

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