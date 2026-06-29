Oficial: Enzo Maresca es el nuevo entrenador del Manchester City

El Manchester City ya tiene a su entrenador post era Guardiola: se trata de Enzo Maresca, que el año pasado salió del Chelsea de manera llamativa tras ganar el Mundial de Clubes 2025. Ahora, tendrá la difícil tarea de reemplazar al mejor entrenador de la historia del club.

Maresca ya conoce el mundo de los Ciudadanos, ya que en la temporada 2022/23 integró el cuerpo técnico del propio Guardiola. Su camino arrancó en el Ascoli en 2017 y se mantuvo hasta el 2020, cuando fue llamado por la institución mancuniana para dirigir el Elite Development Squad.

Manchester City FC Training Session - UEFA Champions League: Final | NurPhoto/GettyImages

En la temporada 2021/22 tuvo un breve paso por el Parma, donde no logró el ascenso a la Serie A. Subir de categoría fue algo que si pudo concretar en Inglaterra, en el banquillo del Leicester, en la 2023/24. Automáticamente llamó la atención del Chelsea y lo demás es historia.

El fin de una era

Pep Guardiola, head coach of Manchester City FC, poses for a | Nicolò Campo/GettyImages

Pep fue confirmado como nuevo entrenador del City el 1 de febrero de 2016, cuando reemplazó a Manuel Pellegrini. Asumió el 3 de julio de manera oficial y su impacto fue inmediato, ganando sus primeros diez partidos de manera consecutiva. En el acumulado, dirigió al conjunto de Manchester en 582 oportunidades, con 415 victorias, 75 empates y 92 derrotas. En esos encuentros, sus equipos anotaron un total de 1438 goles, encajando solamente 549, lo que representaría menos de un gol en contra por partido en el plano estadístico.

La Premier League 2017/18 fue su primera corona en suelo inglés, ligas de las que terminó acumulando seis. Además, ganó dos veces la FA Cup, tres veces la Copa de la Liga y misma cantidad la Communtiy Shield. El plato fuerte para el City siempre fue la UEFA Champions League, y esta se hizo esperar entre caídas agónicas y los efectos de la pandemia: recién en la temporada 2022/23 pudieron gritar campeón, con el recordado gol de Rodri en Estambul contra el Inter de Milán.