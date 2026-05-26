Oficial: esta es la lista de convocados de Estados Unidos para el Mundial 2026

La selección de Estados Unidos hizo oficial el llamado de 26 futbolistas para la Copa del Mundo 2026, en la cual serán anfitriones junto a México y Canadá.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino lleva una combinación de futbolistas experimentados con algunas jóvenes promesas que pueden sumar en el sueño americano.

🚨🇺🇸 OFFICIAL: USA release their World Cup squad. pic.twitter.com/N9Xqyx72pY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2026

Entre las sorpresas, está Alejandro Zendejas. Durante el proceso mundialista se tuvo muchas dudas si el futbolista del América sería convocado. Esto debido a que tenía mucha competencia y se rumoraba que no era de agrado del técnico. Sin embargo, con su desempeño en la Liga MX consiguió subirse al Mundial, dejando afuera a Diego Luna.

Esta es la lista completa de los Estados Unidos:

Porteros

Chris Brady

Matt Freese

Matt Turner

Defensas

Max Arfsten

Sergiño Dest

Alex Freeman

Mark McKenzie

Tim Ream

Chris Richards

Antonee Robinson

Miles Robinson

Joe Scally

Auston Trusty

Mediocampistas

Tyler Adams

Sebastian Berhalter

Weston McKennie

Cristian Roldan

Brenden Aaronson

Gio Reyna

Malik Tillman

Tim Weah

Atacantes

Christian Pulisic

Alejandro Zendejas

Folarin Balogun

Ricardo Pepi

Haji Wright

Entre los futbolistas más destacados se encuentran Weston McKennie, de excelente temporada con la Juventus; Christian Pulisic, que a pesar del mal momento del AC Milan, siempre cumple con su selección y Malik Tillman, buen futbolista del Bayer Leverkusen.