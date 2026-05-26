Oficial: esta es la lista de convocados de Estados Unidos para el Mundial 2026
La selección de Estados Unidos hizo oficial el llamado de 26 futbolistas para la Copa del Mundo 2026, en la cual serán anfitriones junto a México y Canadá.
El equipo dirigido por Mauricio Pochettino lleva una combinación de futbolistas experimentados con algunas jóvenes promesas que pueden sumar en el sueño americano.
Entre las sorpresas, está Alejandro Zendejas. Durante el proceso mundialista se tuvo muchas dudas si el futbolista del América sería convocado. Esto debido a que tenía mucha competencia y se rumoraba que no era de agrado del técnico. Sin embargo, con su desempeño en la Liga MX consiguió subirse al Mundial, dejando afuera a Diego Luna.
Esta es la lista completa de los Estados Unidos:
Porteros
- Chris Brady
- Matt Freese
- Matt Turner
Defensas
- Max Arfsten
- Sergiño Dest
- Alex Freeman
- Mark McKenzie
- Tim Ream
- Chris Richards
- Antonee Robinson
- Miles Robinson
- Joe Scally
- Auston Trusty
Mediocampistas
- Tyler Adams
- Sebastian Berhalter
- Weston McKennie
- Cristian Roldan
- Brenden Aaronson
- Gio Reyna
- Malik Tillman
- Tim Weah
Atacantes
- Christian Pulisic
- Alejandro Zendejas
- Folarin Balogun
- Ricardo Pepi
- Haji Wright
Entre los futbolistas más destacados se encuentran Weston McKennie, de excelente temporada con la Juventus; Christian Pulisic, que a pesar del mal momento del AC Milan, siempre cumple con su selección y Malik Tillman, buen futbolista del Bayer Leverkusen.
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