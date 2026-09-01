Oficial: Gabriel Jesús es nuevo jugador del FC Barcelona hasta 2029

El FC Barcelona acaba de hacer oficial el fichaje de Gabriel Jesús para reforzar su ataque: el brasileño firma su nuevo contrato contrato con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2028, con una temporada adicional opcional. La operación con el Arsenal se cerró en 10 millones de euros fijos, aunque la cifra puede aumentar mediante diferentes variables.

La incorporación se concretó en el tramo final del mercado y responde a una de las principales necesidades detectadas por Hansi Flick y Deco. El técnico alemán buscaba sumar un delantero capaz de desempeñarse como referencia ofensiva, pero también con movilidad para participar en distintas zonas del frente de ataque.

El instinto lo ha llevado hasta aquí. 💙❤️ pic.twitter.com/ndVF0r5YYY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 1, 2026

Una carrera consolidada en la Premier League

Gabriel Jesús dejó a el Arsenal después de una etapa de cuatro temporadas: con el conjunto londinense disputó 123 partidos y marcó 32 goles; además, se consagró campeón de la Premier League 2025/26.

Antes de llegar a Londres, tuvo un paso destacado por el Manchester City. Bajo las órdenes de Pep Guardiola, disputó 236 encuentros, convirtió 95 goles y conquistó cuatro títulos de la liga inglesa. Su recorrido por ambos clubes le permitió consolidarse como un delantero de amplia experiencia en el fútbol europeo y de jerarquía internacional.

Sin embargo, el principal interrogante que acompaña al brasileño es su historial físico. Gabriel sufrió varias lesiones importantes durante su carrera y la temporada pasada tuvo poca continuidad en el conjunto Gunner. De igual manera, el cuerpo técnico blaugrana confía en que pueda recuperar regularidad y convertirse en una alternativa importante para Flick.

Julián Álvarez quedó para después

Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Pese a que el gran objetivo del conjunto catalán para reforzar la posición era Julián Álvarez, el Atlético de Madrid mantuvo una postura firme y no facilitó la salida del argentino. Ante esa situación, la directiva catalana aceleró por Gabriel y terminó concretando una operación mucho más accesible económicamente.

Aún así, el fichaje del brasileño no significa que el Barcelona haya descartado definitivamente al campeón del mundo. Álvarez continúa siendo un objetivo para el futuro y la posibilidad de intentar nuevamente su incorporación permanece abierta para próximas ventanas de transferencias.

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