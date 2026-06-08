Oficial: Guillermo Almada fue anunciado como nuevo técnico del Club América

En cuanto el técnico brasileño André Jardine fue despedido en redes sociales por el Club América, rápidamente se mencionó que la directiva ya tenía listo a su sucesor, el uruguayo Guillermo Almada, aunque fue hasta este domingo cuando se hizo oficial el arribo del timonel, que estará al mando para el Torneo Apertura 2026 y que en los próximos días estará presentándose en el Nido para reunirse con los jugadores y la directiva.

La grandeza se construye todos los días.

Hoy comienza una nueva etapa.



Bienvenido al Club América, Guillermo Almada. 🦅💛💙#AlmadaEsÁguila #GrandesDeCorazón pic.twitter.com/n0E5zlRBqZ — Club América (@ClubAmerica) June 8, 2026

El charrúa ya tiene experiencia en la Liga MX, luego de haber estado al frente de Santos Laguna y Pachuca, con este último levantando el Apertura 2022, la Copa Campeones de la CONCACAF 2024, así como el Derbi de las Américas de la FIFA 2024 frente al Botafogo de Brasil y la Copa Challenger de la FIFA 2024 ante el Al-Ahly de Egipto, todo esto en la Copa Intercontinental. Incluso estuvo cerca de ser campeón con los Guerreros de la Comarca pero sucumbió en la gran final del Guard1anes 2021 ante Cruz Azul.



Después de su paso por México, el dos veces campeón como futbolista con el Defensor Sporting de su país en 1987 y 1991 tuvo una aventura con el Real Valladolid de España, al cual llegó el 8 de julio del 2025, siendo cesado en el mes de diciembre. Ya en ese mismo mes, asumió el timón del Real Oviedo de España hasta el final de la temporada, sin poder evitar el descenso en LaLiga.



“El estratega uruguayo y su cuerpo técnico arrancan una nueva etapa en el Club América con la ilusión y el claro objetivo de seguir acrecentando el éxito deportivo de las Águilas, el equipo más ganador de la región”, indicó el comunicado.

“Para el América, representa un motivo de alegría la llegada de un estratega de probada capacidad y reconocimiento como lo es Guillermo Almada. Estamos convencidos de que, bajo su dirección técnica, la nueva etapa de las Águilas estará a la altura del alto nivel de exigencia del Club y de nuestra grande y querida afición”, concluyó el aviso.



El arribo de Almada ha causado opiniones divididas entre los aficionados, ya que a pesar de que sabe muy bien cómo manejar a los jóvenes y darle un sello ofensivo y agresivo a sus equipos, también es conocido por tener roces constantes con sus pupilos, algo que podría ocurrir debido al vestidor que maneja el club azulcrema.