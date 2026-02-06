Oficial: Igor Lichnovsky se marcha del América

Igor Lichnovsky puso punto final a su etapa como futbolista del Club América. El defensor chileno deja Coapa tras alcanzar un acuerdo de rescisión con la directiva azulcrema, decisión que libera a ambas partes y abre un nuevo capítulo profesional para el zaguero en el futbol europeo, específicamente en el mercado turco.

El siguiente destino de Lichnovsky será el Fatih Karagümrük, club con el que firmó un contrato por un año y medio, con la opción de extender el vínculo por una temporada adicional. La operación se concretó en calidad de agente libre, sin costo de transferencia para la institución europea.

La salida del defensor responde a un movimiento consensuado. América e Igor firmaron la rescisión de contrato tras evaluar el escenario deportivo y administrativo. Para el club, la decisión permite liberar una plaza y ajustar su planificación; para el jugador, representa la oportunidad de relanzar su carrera en un contexto distinto.

Durante su paso por las Águilas, Lichnovsky formó parte de uno de los ciclos más exitosos recientes del club. Se marcha con el estatus de tricampeón, un logro que lo coloca dentro de un grupo selecto de futbolistas que dejaron huella en un periodo de alta exigencia y presión competitiva constante.

Si bien su rol tuvo altibajos en cuanto a continuidad, el chileno fue un elemento funcional en la rotación defensiva y aportó experiencia internacional en momentos clave. La competencia interna y las decisiones técnicas marcaron su participación, sin desdibujar el peso colectivo de los títulos obtenidos.

Para el futbol turco, Lichnovsky representa un refuerzo con recorrido y mentalidad ganadora. Su llegada como agente libre reduce riesgos financieros y añade jerarquía a una zaga que buscará solidez inmediata. El acuerdo por un año y medio ofrece margen de adaptación y evaluación para ambas partes.

En América, la salida se interpreta como un cierre natural de ciclo. El club continúa ajustando su plantilla con miras a sostener la competitividad local e internacional, mientras reordena piezas para el siguiente tramo del calendario, priorizando equilibrio deportivo y administración de recursos.

Así, Igor Lichnovsky se despide de Coapa con títulos bajo el brazo y un nuevo desafío en el horizonte. Su etapa en el nido queda marcada por el éxito colectivo, y su aventura en Turquía abre una oportunidad para consolidarse en Europa tras haber cumplido un capítulo ganador en México.