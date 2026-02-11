Oficial: Jonathan Pérez es nuevo jugador de Chivas

Es oficial. Jonathan Pérez se convirtió en nuevo jugador de Chivas tras concretarse un movimiento de último momento que refuerza el ataque rojiblanco. El futbolista llega procedente de la Major League Soccer, en una operación que se destrabó en las horas finales del mercado.

A través de sus redes sociales, el Rebaño Sagrado le dio la bienvenida al futbolista mexicoamericano y destacó que el club continúa fortaleciendo su proyecto deportivo a mediano y largo plazo, al concretar la incorporación de un jugador llamado a elevar el nivel competitivo del plantel.

Chivas resaltó varios aspectos clave de su nuevo refuerzo, comenzando por su edad y origen: tiene 23 años y nació en California, además de ser hijo de padres mexicanos, lo que le otorga la nacionalidad mexicana por nacimiento.

El club también subrayó su arraigo con la institución, ya que es seguidor de Chivas de Guadalajara, al igual que el resto de su familia. En lo deportivo, llega procedente del Nashville SC de la MLS y se desempeña principalmente con pierna zurda, una cualidad que aporta variantes al esquema del Rebaño Sagrado.

Jonathan Pérez arribó a Guadalajara durante la madrugada del lunes, con el objetivo de cumplir de inmediato con el protocolo institucional. El futbolista fue recibido por personal del club y trasladado para iniciar el proceso médico, consciente de que los tiempos eran determinantes para quedar habilitado cuanto antes.

Tras completar los exámenes médicos de rigor, el extremo firmó su contrato con el Rebaño, sellando así su incorporación formal. El vínculo responde a una apuesta de mediano plazo, con la intención de integrar a un perfil joven que ya conoce la exigencia del alto rendimiento y busca consolidarse en la Liga MX.

FC Cincinnati v Nashville SC | Nashville SC/GettyImages

En lo deportivo, Chivas suma a un atacante polivalente, capaz de desempeñarse como extremo izquierdo o mediapunta. Su llegada amplía las variantes ofensivas del equipo y ofrece alternativas tácticas para un calendario que exige rotaciones y respuestas inmediatas en partidos de alta intensidad.

El fichaje también refleja la voluntad del jugador por dar el salto al futbol mexicano. Pérez priorizó su deseo de competir en Guadalajara y empujó la negociación para que Nashville concediera la salida, entendiendo que el cambio de liga puede potenciar su crecimiento y visibilidad en el corto plazo.

Con el mercado cerrado, Chivas cumple su objetivo de sumar una pieza ofensiva en el cierre y envía un mensaje de ambición. Jonathan Pérez inicia ahora una nueva etapa, con la expectativa de ganarse un lugar en el once y responder a la confianza depositada en una operación resuelta a contrarreloj.