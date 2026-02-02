Oficial: Karim Benzema ficha con el Al Hilal tras tensiones con el Al Ittihad

Después de varias horas de tensión, el futuro de Karim Benzema quedó definido. El delantero francés se convirtió en nuevo jugador del Al Hilal, luego de poner fin a su etapa con el Al Ittihad.

A través de sus redes sociales, Al-Za’eem confirmó la incorporación del atacante de 38 años, quien defenderá sus colores durante lo que resta de la temporada en la liga saudí y firmó contrato por un año adicional.

"كريــم" في معقل "الزعيـم" ☝️💙 pic.twitter.com/7cXLM7L2p4 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 2, 2026

Karim Benzema llegó al futbol árabe en julio de 2023, tras cerrar una histórica etapa de 14 temporadas consecutivas con el Real Madrid. El ‘Gato’ fue una de las grandes apuestas del proyecto deportivo del Al Ittihad, club con el que conquistó la Liga Profesional Saudí 2025 y la Copa del Rey de Campeones en ese mismo año.

El legendario delantero francés disputó un total de 83 partidos con el Al Ittihad, en los que dejó cifras destacadas: 54 goles y 17 asistencias. No obstante, en las últimas semanas surgieron fricciones entre Karim Benzema y la directiva de Los Tigres, derivadas de las condiciones de la oferta que se le presentó para renovar su contrato.

Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi Final | Sports Press Photo/GettyImages

El goleador consideró que la propuesta del Al Ittihad era insultante, de acuerdo con reportes periodísticos, y buscó cambiar de aires en este mismo mercado de fichajes.

Aunque varios clubes europeos habrían mostrado interés en hacerse con sus servicios, el Public Investment Fund (PIF) —fondo soberano de Arabia Saudita que controla a los cuatro clubes más importantes del país— no quiso permitir la salida de una figura del peso de Karim Benzema de la liga. Finalmente, el Al Hilal fue el club que logró cerrar la contratación del ‘Gato’.

El fichaje de Karim Benzema por el Al Hilal ha provocado malestar dentro de la liga saudí, particularmente en Cristiano Ronaldo, una de sus principales figuras. La inconformidad radica en que Al-Za’eem, máximo rival del Al Nassr, se reforzó con un delantero de élite, mientras que la directiva del conjunto de Riad no ha realizado movimientos en el mercado para apuntalar su plantilla.