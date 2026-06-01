Oficial: los convocados por México para el Mundial 2026

Falta poco tiempo para que dé inicio el Mundial 2026, y las selecciones nacionales han comenzado a convocar a los futbolistas que representarán a su país en el torneo de fútbol más importante de todo el planeta. Las listas están conformadas tanto por elementos de sus ligas locales como del fútbol extranjero.

En el caso de la selección nacional de México, Javier: el ‘Vasco’ Aguirre tomó la decisión de concentrar a los jugadores de la Liga MX con más de un mes de anticipación, afectando directamente a varios clubes que tuvieron que disputar la liguilla por el torneo de Clausura 2026 sin sus seleccionados.

Sumando a los futbolistas que vienen del extranjero, esta es la lista oficial de los convocados por la selección mexicana de fútbol para afrontar el Mundial 2026, en donde ellos serán uno de los tres anfitriones, junto a Estados Unidos y Canadá.

Porteros

Raúl: el ‘Tala’ Rangel (Chivas)

Chivas v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Hasta hace algunos meses, todos daban por hecho que el guardameta titular de la selección mexicana de fútbol en el Mundial 2026 sería Luis Ángel Malagón. Sin embargo, una desafortunada lesión lo dejó fuera de la justa mundialista, y su lugar será ocupado por el arquero titular de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Raúl: el ‘Tala’ Rangel. A sus 26 años de edad, el ‘Tala’ disputará su primera copa del mundo.

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Santos Laguna v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

El portero del Santos Laguna tiene ya varios torneos siendo uno de los guardametas más regulares en el fútbol mexicano. Aun y cuando su equipo no la ha pasado nada bien, con campañas en las que se cuentan con los dedos de una mano las victorias, Carlos ha logrado brillar, llamando la atención de clubes de mayor envergadura, tanto en el balompié nacional, como en el fútbol extranjero. A sus 30 años de edad, Carlos Acevedo disputará su primera copa del mundo.

Guillermo Ochoa (AEL Limassol FC)

FBL-MEX-TRAINING | LUIS CORTES/GettyImages

Su convocatoria fue una de las que más ruido generó entre medios y aficionados, puesto que consideran que Guillermo Ochoa ya no está más para ser considerado el arquero de la selección nacional. Sin embargo, su jerarquía lo posicionan como uno de los elementos con mayor liderazgo en la plantilla, algo que Javier: el ‘Vasco’ Aguirre ha priorizado en otros procesos mundialistas, como en Sudáfrica 2010, donde no solo llevó al ‘Conejo’ Pérez, sino que fue su arquero titular durante todo el mundial. A sus 40 años de edad, Guillermo Ochoa disputará su sexto mundial, convirtiéndose en el primer futbolista mexicano que estará presente en seis copas del mundo.

Defensas

Jesús Gallardo (Toluca)

Mexico Press Conference & Training Session | Agustin Cuevas/GettyImages

Cuando salió de Club de Fútbol Monterrey, muchos aficionados pensaron que su carrera vendría en caída libre. Sin embargo, con los Diablos Rojos de Toluca, Jesús Gallardo parece haber tomado un segundo aire en su exitosa trayectoria, siendo uno de los elementos más importantes en el bicampeonato obtenido por los del Estado de México. Antonio: el ‘Turco’ Mohamed lo llevó a un nivel superlativo que hoy lo tiene en la justa mundialista. A sus 31 años de edad, Jesús Gallardo disputará su tercera copa del mundo.

Israel Reyes (América)

Mexico Press Conference & Training Session | Agustin Cuevas/GettyImages

A pesar de la inestable realidad que vive el América, quedándose en cuartos de final por dos torneos consecutivos y fracasando en la CONCACAF Champions CUP, el defensa central mexicano, Israel Reyes, ha encontrado la manera, no solo de mantener su nivel, sino de llevarlo a un punto increíble. Se habla incluso de que ya no volvería más al América tras el Mundial 2026, puesto que tendría ya ofertas del fútbol europeo. A sus 25 años de edad, Israel Reyes disputará su primera copa del mundo.

Johan Vásquez (Genoa)

Juventus FC v Genoa CFC - Serie A | DeFodi Images/GettyImages

Para muchos, el mejor defensa central mexicano de la actualidad. La carrera de Johan Vásquez puede ser considerada una excepción a la regla en México, en donde los jóvenes talentosos terminan priorizando el crecimiento económico en lugar del futbolístico, fichando por clubes de la propia Liga MX en lugar de probar suerte en el viejo continente. Vásquez apostó por sus virtudes, y el fútbol ha premiado su sacrificio. A sus 27 años de edad, Johan Vásquez disputará su segunda copa del mundo.

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Mexico v Portugal - International Friendly | Agustin Cuevas/GettyImages

Desde su ya lejano debut con los Rayados de Monterrey, César: el ‘Cachorro’ Montes demostró ser un defensa central de mucha calidad. Un jugador fuerte, que no escatima al momento de buscar quedarse con el balón, aun y cuando esto ponga en riesgo sin integridad física. Al igual que Johan Vásquez, Montes tuvo, tiene y seguramente seguirá teniendo ofertas que le resuelvan su futuro en lo económico, pero él tiene como prioridad mantenerse en la élite. A sus 29 años de edad, César Montes disputará su segunda copa del mundo.

Jorge Sánchez (PAOK)

Feyenoord v Ajax - TOTO KNVB Cup - Semi-Final | BSR Agency/GettyImages

Criticado por sus errores en momentos clave con el Club América, Jorge Sánchez halló la manera de mantenerse vigente, primero en otro equipo grande, como la Máquina Celeste de la Cruz Azul, y después en segunda aventura en el fútbol europeo, ahora con el PAOK de Grecia. Es un elemento de gran calidad. Con buena subida y condiciones defensivas acorde a la exigencia de una justa mundialista. A sus 28 años de edad, Jorge Sánchez disputará su segunda copa del mundo.

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Go Ahead Eagles v AZ Alkmaar - Dutch Eredivisie | Soccrates Images/GettyImages

Nacido en Monterrey, Nuevo León, Mateo Chávez es uno de los prospectos a futuro más interesantes que hay actualmente en el fútbol mexicano. Se desempeña como lateral por izquierda, con condiciones necesarias para afrontar los embates de los contrarios, pero también con idea para salir jugando e incorporarse al ataque. A sus 22 años de edad, Mateo Chávez disputará su primera copa del mundo.

Mediocampistas

Brian Gutiérrez (Chivas)

Mexico Training Session | ObturadorMX/GettyImages

El futbolista de las Chivas Rayadas del Guadalajara resultó ser una de las grandes revelaciones del torneo. Clave para que el Rebaño Sagrado se mantuviera en la parte alta de la tabla general durante prácticamente las diecisiete jornadas. Su aporte con la escuadra tricolor será de gran ayuda, pues no hay tantos jugadores con sus condiciones. A sus 22 años de edad, Brian Gutiérrez disputará su primera copa del mundo.

Luis Romo (Chivas)

Chivas v Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Tanto con la Máquina Celeste de la Cruz Azul como con el Club de Fútbol Monterrey, Luis Romo demostró siempre ser un futbolista con condiciones fenomenales. Puedes contar con él tanto para tareas a la defensiva como para aportes ofensivos, además de que cuenta con un gran disparo de larga distancia. A sus 30 años de edad, Luis Romo disputará su segunda copa del mundo.

Gilberto Mora (Xolos de Tijuana)

Seattle Sounders FC v Club Tijuana - Leagues Cup Phase One | Blake Dahlin/ISI Photos/GettyImages

Sin lugar a dudas, el futbolista más prometedor de todo el fútbol mexicano. Desde su debut, bajo la dirección técnica del colombiano Juan Carlos Osorio, el muchacho demostró cosas únicas dentro del terreno de juego. Por cuestión de edad, Gilberto Mora aún no puede fichar por clubes europeos, pero parece ser cuestión de tiempo para que pruebe suerte en el viejo continente. A sus apenas 17 años de edad, Gilberto Mora disputará su primera copa del mundo con la selección mayor.

Erik Lira (Cruz Azul)

FBL-MEX-TRAINING | LUIS CORTES/GettyImages

El acelerado crecimiento futbolístico de Erik Lira en los últimos años, lo convirtió en uno de los principales capitanes en la Máquina Celeste de la Cruz Azul y en un indiscutible para la selección mexicana de fútbol. Su polivalencia lo hace único. Puede desempeñarse como mediocampista de contención, pero también como una especie de tercer central en línea de tres, con dos carrileros veloces por las bandas. A sus 26 años de edad, Erik Lira disputará su primera copa del mundo.

Edson Álvarez (West Ham)

Fenerbahce v Erzurumspor - Turkish Cup | Ahmad Mora/GettyImages

Contar con un futbolista como Edson Álvarez dentro del terreno de juego, te da la posibilidad de habilitarlo como mediocampista de contención o como defensa central dentro de un mismo partido, dependiendo de las necesidades del equipo. Su liderazgo es importante en competencias de alta exigencia, como lo será el Mundial 2026. Uno de los capitanes de Javier: el ‘Vasco’ Aguirre. A sus 28 años de edad, Edson Álvarez disputará su tercera copa del mundo.

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Real Betis Balompie Portraits - UEFA Europa League 2025/26 | Aitor Alcalde - UEFA/GettyImages

Proveniente del Real Madrid Castilla, llegó a México siendo todavía muy joven y se marchó del país convertido en una verdadera leyenda. Ahora, aunque radica en su natal España, jugando con el Real Betis de Sevilla, es un mexicano más y estará en el Mundial 2026 defendiendo los colores de la escuadra tricolor. El elemento distinto que tiende a darle vuelta a los partidos. A sus 29 años de edad, Álvaro Fidalgo disputará su primera copa del mundo.

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Mexico v Costa Rica - Gold Cup 2025 | Ian Maule/GettyImages

El ex mediocampista de los Tuzos del Pachuca hizo hasta lo imposible para llegar al viejo continente, rechazando incluso ofertas sumamente interesantes en el balompié nacional. Su gran pegada de larga distancia tiende a darle un valor agregado a quienes cuentan con sus servicios. A sus 30 años de edad, Luis Chávez disputará su segunda copa del mundo.

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

CA Osasuna v Atletico Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Hasta algunos meses, el futbolista mexicano era solo conocido en los Estados Unidos. En territorio mexicano, los aficionados no estaban del todo familiarizados con este apellido. Sin embargo, tras llamar la atención en clubes como América o Tigres, Obed Vargas empezó a estar en el radar. Hoy forma parte del Atlético de Madrid y es una de las promesas a futuro dentro del conjunto colchonero. A sus 20 años de edad, Obed disputará su primera copa del mundo.

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

AEK Athens V Panathinaikos | NurPhoto/GettyImages

En más de una ocasión, el nombre de Orbelín Pineda ha sonado con fuerza como posible refuerzo de equipos mexicanos, siendo el Club de Fútbol Monterrey quien más se ha mostrado interesado en hacerse de sus servicios. Un elemento sumamente desequilibrante y talentoso. Tiene todo lo que hace falta para dañar a los contrarios sin perder el equilibrio en medio campo. A sus 30 años de edad, Orbelín Pineda disputará su segunda copa del mundo.

Atacantes

Roberto Alvarado (Chivas)

Mexico Press Conference & Training Session | Agustin Cuevas/GettyImages

A pesar de que muchos aficionados mexicanos pensaban que el elegido sería Diego Lainez, por el extraordinario año que rindió con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Javier: el ‘Vasco’ Aguirre se decantó finalmente por el extremo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, quien se perfila para ser uno de los 11 titulares de México en el Mundial 2026. A sus 27 años de edad, Roberto Alvarado disputará su segunda copa del mundo.

Armando: la ‘Hormiga’ González (Chivas)

FBL-MEX-TRAINING | LUIS CORTES/GettyImages

El acelerado crecimiento que ha tenido Armando: la ‘Hormiga’ González en el último año futbolístico es digno de celebrarse. Pasó de ser un jugador más en la plantilla de las Chivas, ha convertirse en el delantero titular del Rebaño Sagrado, campeón goleador el torneo pasado y uno de los atacantes convocados por la selección mexicana de fútbol de cara al Mundial 2026. A sus 23 años de edad, Armando González disputará su primera copa del mundo.

Alexis Vega (Toluca)

Mexico Press Conference & Training Session | Agustin Cuevas/GettyImages

Luego de perderse prácticamente toda la liguilla pasada, Alexis Vega jugó infiltrado en la final de vuelta contra Tigres y marcó el penal definitivo que le dio a los Diablos Rojos el anhelado bicampeonato. Este semestre no ha sido su mejor torneo, pero la calidad mostrada a lo largo de su carrera lo posicionan como uno de los referentes en el ataque de México, de cara al Mundial 2026. A sus 28 años de edad, Alexi Vega disputará su segunda copa del mundo.

Guillermo Martínez (Pumas)

Pumas UNAM v FC Juarez - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Quien se metió de último momento a la lista de Javier: el ‘Vasco’ Aguirre, fue el delantero de los Pumas de la UNAM, Guillermo: el ‘Memote’ Martínez. Y aunque pocos esperaban su llamado, tampoco se trató de ningún experimento. El atacante mexicano ha venido haciendo muy bien las cosas con el conjunto universitario, y, como recompensa, ha llegado esta convocatoria de la selección nacional, de cara al Mundial 2026. A sus 31 años de edad, el ‘Memote’ disputará su primera copa del mundo.

Raúl Jiménez (Fulham)

Brentford v Fulham - Premier League | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

El ex delantero de las Águilas del América ha recuperado su nivel en el fútbol europeo, luego de aquella fatídica fractura de cráneo que parecía iba a condenarle la carrera. Con el Fulham de Inglaterra, Raúl Jiménez ha vuelto a ser ese hombre gol que lo caracterizó desde sus primeros días, y se perfila como uno de los delanteros titulares que alineará Javier Aguirre en el Mundial 2026. A sus 35 años de edad, Raúl Jiménez disputará su cuarta copa del mundo.

Santiago Giménez (AC Milán)

AC Milan Training Session | Claudio Villa/GettyImages

Tras recuperarse de forma satisfactoria de una lesión que parecía iban a alejarlo de la justa mundialista, Santi Giménez encontró la manera de recuperar su nivel de juego y Javier Aguirre le ha dado el voto de confianza de cara al Mundial 2026. A sus 25 años de edad, Santi disputará su primera copa del mundo.

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Mexico Training Session - Gold Cup 2025: Final | Omar Vega/GettyImages

Por estadística, Julián Quiñones es el delantero mexicano que llega en mejor momento para el Mundial 2026. Con el Al-Qadsiah, se convirtió en uno de los goleadores con promedio más alto en lo que va del año, y aunque durante muchos meses se ponía en tela de duda su participación en la justa mundialista, al final Javier Aguirre optó por llevarlo. A sus 29 años de edad, Julián Quiñones disputará su primera copa del mundo.

César: el 'Chino' Huerta

Mexico v Ecuador - International Friendly | Simon Barber/GettyImages

El ex atacante de los Pumas de la UNAM logró colarse a la lista final, permitiéndole, a Javier Aguirre, el contar con un elemento de verdadero peligro en la parte alta de la cancha. Es un jugador que puede lastimar a los rivales, ya sea atacando por el centro o jalándose un poco hacia las bandas.

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