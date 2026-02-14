Oficial: Luis Romo se pierde el Clásico América vs Chivas por lesión

Chivas de Guadalajara afrontará este fin de semana uno de los compromisos más trascendentales de su temporada. El Rebaño Sagrado recibirá al América en la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, en el Estadio Akron, en una nueva edición del Clásico Nacional.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito llega invicto al encuentro y parte como favorito para quedarse con los tres puntos. Sin embargo, no todo son buenas noticias para los rojiblancos: Luis Romo, pieza clave en el esquema defensivo, no podrá disputar el duelo ante las Águilas por lesión.

Mazatlan FC v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Chivas dio a conocer la lista de convocados para el Clásico ante el Club América. De acuerdo con la información compartida por la institución rojiblanca, José Castillo, quien se mantenía en duda durante la semana, logró entrar en la convocatoria y podría sumar minutos frente a las Águilas.

En contraste, Luis Romo no superó el corte final y quedó fuera del encuentro.

🇦🇹 ¡ELLOS SON LOS ELEGIDOS PARA LUCHAR POR EL TRIUNFO EN #ELCLÁSICODEMÉXICO! 🇲🇽



¡CON USTEDES HASTA EL SILBATAZO FINAL! https://t.co/0D512311i5 — CHIVAS (@Chivas) February 14, 2026

El club informó que Luis Romo presenta una lesión muscular en el muslo derecho, por lo que su regreso a la actividad dependerá de su evolución en los próximos días. El defensor de 30 años sufrió la molestia el pasado viernes 6 de febrero, durante el encuentro entre Chivas y Mazatlán FC en el Estadio Kraken, donde tuvo que abandonar el terreno de juego.

Romo se ha consolidado como una pieza clave en el esquema de Gabriel Milito gracias a su versatilidad para desempeñarse como líbero y su capacidad para iniciar la salida desde el fondo con claridad. El futbolista originario de Los Mochis, Sinaloa, ha sido titular en las cinco primeras jornadas del campeonato y ya suma una asistencia en el certamen.

El lugar de Romo en la zaga podría ser ocupado por Diego Campillo o Miguel Tapias; otra alternativa para Milito sería modificar el sistema y pasar de una línea de cinco a una defensa de cuatro.

Chivas atraviesa un gran momento en el Clausura 2026, con cinco victorias consecutivas, por lo que la baja de uno de sus pilares defensivos llega en un punto clave del torneo.