Oficial: Nicolás Otamendi se retira de la selección Argentina

Tras caer en la final de la copa del mundo ante la selección de España, el equipo de Argentina no solo tuvo que mitigar con el dolor de la derrota y la imposibilidad de conseguir el anhelado bicampeonato, sino que también tuvo que enfrentarse a otra realidad. Una realidad más dura, pues no da cabida a la revancha: el adiós definitivo de algunas de sus figuras.

Nicolás Otamendi, luego de disputar un total de 139 partidos con la selección de Argentina, consiguiendo dos Copas América, una Finalissima y una Copa del Mundo, dice adiós a la celeste y blanca, dejando un vacío en la cancha que será difícil de llenar.

🚨🇦🇷 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Nicolas Otamendi has retired from the Argentina National Team!



👕 139 games

🏆 1x World Cup

🏆 2x Copa América

🏆 1x Finalissima pic.twitter.com/hQwc3ijn6l — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 23, 2026

¿Qué otros futbolistas habrían terminado su ciclo con la selección de Argentina?

1. Rodrigo de Paul

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | BSR Agency/GettyImages

El 'Motorcito' es uno de los que podría marcharse, ya que le aporta a la selección argentina una dinámica que en la próxima Copa del Mundo no podrá darle: ya tendrá 36 años.



Fue uno de los héroes de este histórico ciclo y sin dudas será el ídolo de muchos chicos en Argentina, posicionándose como un futbolista incansable y fundamental en Qatar 2022.



El hecho de estar en una liga menos competitiva sin dudas le pasó factura a la hora de jugar tantos partidos en tan poco tiempo y a un nivel de intensidad único como tienen los choques mundialistas.

2. Nicolás Tagliafico

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

Y si de dinámica hablamos, el caso de Nicolás Tagliafico es similar al de Rodrigo de Paul: tendrá 37 años en el próximo Mundial, por lo que se entiende que el final está cerca para él en materia de selección.



Ha rendido de manera excelente y sostenida, siendo uno de los pilares silenciosos del ciclo de Lionel Scaloni. Tuvo una gran carrera lejos de los principales flashes, construyendo idolatría en Independiente, Ajax y Lyon.

3. Leandro Paredes

France/Spain v England/Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Image Photo Agency/GettyImages

Volvió a Boca Juniors y su actualidad lo sitúa con un nivel correcto. Llegó al Mundial con lo justo y, ya recuperado, volvió a hacerse grande.



La edad le puede jugar en contra de cara a lo que viene, ya que a la próxima Copa América llegará con 34 años y el mediocampo exige una especial intensidad en el fútbol actual.

4. Giovani Lo Celso

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

Se perdió Qatar por una grave lesión y pudo decir presente en Estados Unidos, México y Canadá, cumpliendo así el sueño de regresar a este plantel glorioso para despedirse a lo grande, anotándole un golazo a Jordania en la fase de grupos.



Seguramente Rosario Central y Ángel Di María lo esperen para que cierre su carrera en el club que lo vio nacer, algo que no está confirmado pero que podría suceder pronto.

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