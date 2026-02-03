Oficial: Raphael Veiga es nuevo futbolista del América

El Club América ha hecho oficial uno de los movimientos más potentes del mercado invernal al cerrar la llegada de Raphael Veiga, futbolista brasileño que arriba como refuerzo estelar para reforzar la zona creativa y elevar el techo competitivo del actual proyecto azulcrema.

Veiga llega procedente del Palmeiras bajo un esquema de cesión con opción de compra obligatoria, una fórmula que confirma la apuesta total del América por el mediocampista. La operación se cerró en seis millones de dólares fijos más cuatro millones en variables, cifras acordes a su jerarquía.

El contrato establece que América cubrirá el cien por ciento del salario del jugador durante este primer año. El sueldo de Veiga asciende a 2.8 millones de dólares, una inversión significativa que lo coloca de inmediato entre los futbolistas mejor pagados del plantel y subraya su rol protagónico.

Desde la directiva consideran que la llegada del brasileño responde a una necesidad puntual: dotar al equipo de un generador constante de juego, con llegada al área y liderazgo ofensivo. Veiga no aterriza como complemento, sino como una pieza central pensada para marcar diferencias desde el inicio.

El ex Palmeiras arriba con un amplio historial de títulos y actuaciones decisivas en competencias continentales, un perfil que encaja con la exigencia permanente del América. Su experiencia en escenarios de alta presión fue uno de los factores determinantes para acelerar el cierre de la operación.

Fluminense v Palmeiras - Brasileirao 2025 | Sports Press Photo/GettyImages

En lo deportivo, el cuerpo técnico confía en que Veiga se convierta en el eje creativo del equipo. Su capacidad para moverse entre líneas, filtrar pases y aportar goles desde segunda línea amplía el abanico táctico y ofrece nuevas soluciones en partidos cerrados.

El movimiento también responde a una lectura estratégica del mercado. América libera tensiones internas, refuerza su plantilla con un futbolista probado y envía un mensaje claro al resto de la Liga MX: la prioridad es competir por todo, sin escatimar en inversión ni ambición.

Con Raphael Veiga ya vestido de azulcrema, el América no solo suma talento, sino también prestigio. La expectativa es inmediata y la presión, máxima. El brasileño llega para ser diferencial y, con números y jerarquía, asumir el reto de liderar a uno de los clubes más exigentes del continente.