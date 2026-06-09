Oficial: Raúl Jiménez regresa al Wolverhampton y jugará en la Championship

Raúl Jiménez ya tiene nuevo equipo después de que el Fulham no renovara su contrato. El 'Lobo de Tepeji' jugará la temporada 2026/2027 con el Wolverhampton Wanderers, club en el que brilló entre 2018 y 2023. Los Lobos confirmaron el regreso del delantero mexicano a través de sus redes sociales.

En su comunicado, los Lobos le dieron una emotiva bienvenida a Jiménez:

Desde Wolverhampton hasta la Ciudad de México, nunca dejó nuestros corazones. Bienvenido a casa Wolves

Jiménez disputó un total de 166 partidos con los Wolves, anotando un total de 57 goles y dando 23 asistencias. En su paso por el cuadro de The Wanderers, el futbolista mexicano se convirtió en el máximo goleador del equipo en la Premier League.

From Wolverhampton to Mexico City, he never left our hearts.



Welcome home. 🧡🐺🇲🇽 pic.twitter.com/rO0dfmVRTv — Wolves (@Wolves) June 9, 2026

El club señaló que Jiménez firmó un contrato por dos años, con opción a uno más y que vestirá el dorsal nueve en su regreso.

Wolverhampton Wanderers v Burnley FC - Premier League | Michael Regan/GettyImages

La terrible temporada de los Wolves

Los Lobos tuvieron una temporada de pesadilla en el ciclo 2025/2026 y descendieron a la segunda división del futbol inglés después de solamente conseguir 20 puntos, producto de 24 derrotas, 11 empates y solamente tres victorias.

Raúl Jiménez llega a un club que jugará la próxima campaña en la Football League Championship y que buscará el ascenso a la Premier.

Además de Jiménez, los Wolves anunciaron recientemente otra contratación de peso: Kieran Trippier. El lateral inglés de 35 años formará parte de la plantilla del Wolverhampton tras jugar los últimos cuatro años y medio con el Newcastle United.

¿Raúl Jiménez le cierra la puerta al América?

Una vez que el Fulham dio a conocer que Raúl Jiménez no continuaría en sus filas, se abrió una oportunidad para que el canterano azulcrema regresara al América. No obstante, el veterano goleador optó por firmar con los Wolves.

America v Tijuana - Apertura 2014 Liga MX | Misael Montano/GettyImages

En este momento parece poco probable que Jiménez regrese a las Águilas antes de terminar su carrera profesional. A los 35 años, y tras haber firmado un contrato por al menos dos años con los Wolves, el posible regreso del 'hijo pródigo' del América pinta prácticamente imposible.