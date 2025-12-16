Oficial: Ricardo Marín regresa a Chivas como refuerzo estelar para el Clausura 2026

Chivas de Guadalajara oficializó la llegada de su segundo fichaje para el Clausura 2026: se trata del delantero Ricardo Marín, quien regresa a la institución después de estar un año cedido en el Puebla. A través de sus redes sociales, el Rebaño Sagrado le dio la bienvenida al futbolista de 27 años, originario de la Ciudad de México.

A pesar de que el conjunto poblano no mostró un gran rendimiento colectivo a lo largo del año, Marín fue uno de los elementos más destacados a nivel individual. El futbolista, apodado el “4K”, disputó 32 partidos con La Franja, en los que anotó nueve goles y aportó tres asistencias.

🇦🇹 BIENVENIDO DE VUELTA, 4K🔥@Richymarin19 regresa a casa para sumarse al ataque del Rebaño Sagrado 👊🏻 pic.twitter.com/1Iboor4Wzd — CHIVAS (@Chivas) December 16, 2025

Marín regresará a la plantilla del Guadalajara con el objetivo de pelear por un lugar en el once titular. El exjugador del Celaya competirá por el puesto con Armando ‘Hormiga’ González, campeón de goleo del Apertura 2025, así como con Teun Wilke. Por ahora, se desconoce si Alan Pulido, el otro centrodelantero del equipo, continuará en la institución o buscará nuevos aires en el mercado de fichajes de invierno.

El fichaje de Ricardo Marín responde a la necesidad de reforzar la delantera tras la salida de Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien dejó las filas del equipo una vez concluida la participación de Chivas en la liguilla.

Ricardo Marín fichó con Chivas de Guadalajara en julio de 2023 procedente del Celaya de la Liga de Expansión. En su primera etapa con los rojiblancos, el delantero capitalino disputó un total de 59 partidos, anotó 11 goles y dio tres asistencias.

Chivas v Santos Laguna - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El de Marín es el segundo fichaje que Chivas de Guadalajara oficializa en este mercado, tras confirmar la llegada de Brian Gutiérrez, futbolista mexicoamericano procedente del Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS). ¿Qué otros jugadores tiene en la mira la directiva rojiblanca para el mercado de fichajes invernal?