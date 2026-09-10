Oficial: Tigres anuncia a Emiliano Gómez como refuerzo para el Apertura 2026

Las gestión del mercado de verano dentro de los Tigres de la UANL ha sido un desastre. Los del norte del país perdieron hace incluso meses a sus dos atacantes estrella: André Pierre Gignac y Ángel Correa. No es sino hasta las horas finales del cierre del mercado que la gerencia felina buscar llenar dichos huecos.

Para ello, el club felino sondeo infinidad de nombre de mercados internacionales, de los cuales, no pudieron fichar uno solo. Siendo el caso, Tigres no pierde más el tiempo, y han confirmado ya la llegada del ex jugador del Puebla, Emiliano Gómez.

🔥👤🇺🇾 Desequilibrio, garra charrúa y explosividad. 🐯 ¡Emiliano Gómez llega a su nueva casa, la casa de 𝑬𝒍 𝑴𝒂́𝒔 𝑪𝒂𝒎𝒑𝒆𝒐́𝒏 𝒅𝒆 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒐 𝑳𝒆𝒐́𝒏! pic.twitter.com/h8Yzii85uW — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 10, 2026

Emiliano Gómez llegará a los Tigres en las siguientes horas. El club regio aceleró gestiones con el Puebla durante la madrugada de este miércoles y se entiende que ambas partes han llegado a un acuerdo total que se firmará antes de la medianoche de hoy.

Gómez se ha de unir a la manada a razón de cuatro cuatro millones y medio de dólares fijos. El acuerdo también contempla otros dos millones de la misma moneda en calidad de variables. Para cerrar, Puebla mantiene un 20 por ciento de la carta para beneficiarse en caso de una venta futura.

Pachuca v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MX 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Gómez se ha convertido en el mejor futbolista del Puebla desde el primer segundo en el que arribó al club. Después de varios mercados recibiendo sondeos de equipos de mucho nombre, este verano consigue dar el salto de calidad a unos Tigres que si bien no están en su mejor etapa, sí aspiran a mucho más que los poblanos.

Se espera que Emiliano viaje a Nuevo León en las siguientes horas. Salvo una sorpresa, mañana mismo estará trabajando a la par de la plantilla y es casi un hecho que le veremos dentro de la convocatoria para el clásico regio ante Monterrey.

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