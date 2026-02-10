Oficial: Vinícius Lima es nuevo jugador del América

El América hizo oficial la incorporación de Vinícius Moreira de Lima como nuevo refuerzo para el torneo en curso. El mediocampista brasileño llega procedente de Fluminense y se suma al proyecto azulcrema como una apuesta para mantener el equilibrio y la jerarquía en el centro del campo.

La operación se cerró bajo la modalidad de cesión por un año, con opción de compra incluida al término del préstamo. Aunque las cifras exactas del movimiento no han sido reveladas por las partes involucradas, en Coapa consideran que se trata de una negociación estratégica para cubrir una salida clave dentro de la estructura del equipo.

¡Bienvenido al Club América, Vinícius! 🦅

Lima se suma al América en calidad de préstamo para defender estos colores.#LimaEsÁguila pic.twitter.com/B0uJl8dwBl — Club América (@ClubAmerica) February 10, 2026

Vinícius Lima, de 29 años, arriba al futbol mexicano con un perfil versátil. Se desempeña principalmente como mediocentro, pero también puede jugar como interior o incluso como mediapunta, características que lo convierten en una pieza funcional para distintos esquemas tácticos dentro del planteamiento del cuerpo técnico.

La llegada del brasileño responde directamente a la salida de Álvaro Fidalgo, quien dejó un vacío importante en la medular americanista. La directiva entendió que debía actuar con rapidez para no debilitar una zona clave, y encontró en Lima a un futbolista con experiencia y recorrido competitivo.

Desde el club destacan que Lima ocupará una de las plazas de extranjero que quedaron liberadas recientemente, un factor determinante para concretar la operación. Su adaptación será observada de cerca, ya que América compite en varios frentes y exige futbolistas listos para responder de inmediato.

Fluminense v Vasco Da Gama - Brasileirao 2025 | Ruano Carneiro/GettyImages

El brasileño llega tras un paso relevante por el futbol sudamericano, donde defendió los colores de Fluminense en escenarios de alta exigencia. Ese bagaje es valorado por el área deportiva, que confía en que su lectura de juego, orden táctico y capacidad para distribuir el balón encajen rápidamente en la Liga MX.

En Coapa no ocultan que Vinícius Lima está llamado a ser el reemplazo directo de Fidalgo, tanto en funciones como en peso dentro del funcionamiento colectivo. Si bien no se espera una copia exacta, sí que aporte control, continuidad y criterio en la circulación del esférico.

Con este movimiento, América cierra uno de sus pendientes más importantes del mercado. La directiva apuesta por estabilidad deportiva mientras mantiene abierta la posibilidad de adquirir al jugador de forma definitiva, dependiendo de su rendimiento. El reto ahora será integrarse rápido y responder a la exigencia de un club acostumbrado a competir por todo.