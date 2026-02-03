Olimpia vs Club América: previa, predicciones y alineaciones

La Concacaf Champions Cup 2026 levanta el telón este martes con un duelo de alto voltaje en Tegucigalpa.

El Club Olimpia Deportivo, vigente bicampeón de Honduras, recibe en el hostil Estadio Nacional "Chelato" Uclés a un Club América que vive horas convulsionadas entre fichajes, despedidas dolorosas y la urgencia de romper una sequía de 10 años sin ganar este trofeo.

Las Águilas aterrizan en Centroamérica tras lograr su primera victoria del año ante Necaxa (2-0), un triunfo que sirvió de bálsamo ante la inminente salida de su figura Álvaro Fidalgo a Europa y la rescisión de contrato de Allan Saint-Maximin.

Por su parte, el León hondureño, con 40 títulos de liga en sus vitrinas, busca repetir la victoria de 2021 y aprovechar el ruido interno del rival para dar el primer golpe en la serie.

¿A qué hora se juega el Olimpia vs Club América?

Ciudad : Tegucigalpa, Honduras

: Tegucigalpa, Honduras Estadio : Nacional "Chelato" Uclés

: Nacional "Chelato" Uclés Fecha : martes 3 de febrero de 2026

: martes 3 de febrero de 2026 Hora : 20:00 CDMX, 21:00 Local (Honduras), 22:00 ET (USA)

: 20:00 CDMX, 21:00 Local (Honduras), 22:00 ET (USA) Árbitro: Ismail Elfath

Estadio Nacional "Chelato" Uclés, casa de Olimpia y selección de Honduras, en Tegucigalpa | Xinhua News Agency/GettyImages

Historial de enfrentamientos de América vs Olimpia en Concachampions

El Olimpia ha demostrado ser una piedra en el zapato para el gigante mexicano. En sus cruces históricos destacan:

1985 : Olimpia eliminó al América (Global 3-2).

: Olimpia eliminó al América (Global 3-2). 1990 : América eliminó a Olimpia en semifinales (Global 4-2).

: América eliminó a Olimpia en semifinales (Global 4-2). 2021 : Empataron en el global (2-2), pasando América por goles de visita, pero Olimpia ganó el partido de vuelta en el Azteca (0-1).

: Empataron en el global (2-2), pasando América por goles de visita, pero Olimpia ganó el partido de vuelta en el Azteca (0-1). Dato: Olimpia ha ganado 3 de los últimos 6 enfrentamientos directos en esta competencia.

⏰90+4” Termina el partido en el Azteca.

__



🦅 America 0 - 1 Olimpia 🦁

🌎 2 - 2

__#SomosOlimpia 🔴⚪🔵#SCCL21 #SCCL2021 pic.twitter.com/7KurJRH8po — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) April 15, 2021

Últimos 5 partidos de Olimpia y América

Olimpia (Honduras) Club América (México) Juticalpa 2-2 Olimpia

(31/01/26) América 2-0 Necaxa

(31/01/26) Olimpia 1-2 Olancho F.C.

(28/01/26) Pachuca 0-0 América

(18/01/26) Club Deportivo 0-1 Olimpia

(25/01/26) América 0-2 Atl. San Luis

(14/01/26) Olimpia 1-0 Marathón

(Final Vuelta) Tijuana 0-0 América

(09/01/26) Marathón 2-2 Olimpia

(Final Ida) América 2-1 Monterrey

(AP25)

¿Cómo ver el Olimpia vs Club América por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos Fox Sports 2, fuboTV, TUDN USA, ViX, FOX Sports App, FOX One México FOX One España (Internacional) YouTube, Bet365 Honduras (Centroamérica) ESPN, Disney+

America v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Últimas noticias del Olimpia

El equipo dirigido por Eduardo Espinel llega con la confianza a tope tras coronarse Bicampeón el pasado 7 de enero. En el actual Clausura local, marchan con paso firme aunque vienen de empatar ante Juticalpa.

La directiva logró retener a su cerebro en el mediocampo, Jorge Álvarez, rechazando ofertas de Costa Rica. Además, sumaron al extremo uruguayo Santiago Ramírez para potenciar el ataque. El "León" apuesta a la mística de su estadio, donde la presión de la afición suele jugar un papel crucial en noches de copa.

Posible alineación de Olimpia (4-4-2): Edrick Menjívar, Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Carlos Sánchez, Kevin Güity, Raul García, Jorge Álvarez, José Pinto, Edwin Rodríguez, Jorge Benguché, Jerry Bengtson

Otra gran noche para el juvenil delantero olimpista David Flores.

¡Su estreno goleador en Liga Nacional! ⚽️



Que sea el primero de muchos, David. pic.twitter.com/zVHk4YXEv4 — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) February 2, 2026

Últimas noticias del Club América

En Coapa se vive una revolución. Aunque recuperaron la sonrisa venciendo al Necaxa con goles de Diego Valdés y Henry Martín (según narrativa de recuperación), la atención está en los despachos: Álvaro Fidalgo vive sus últimas horas como azulcrema antes de irse al Betis, y Raphael Veiga acaba de ser anunciado como el fichaje estelar procedente de Palmeiras, aunque es pronto para verlo de titular.

André Jardine no contará con Israel Reyes (lesión) ni con Rodrigo Aguirre, quien negocia su pase a Tigres. La presión es máxima: la Concachampions es la prioridad absoluta este semestre.

Posible alineación del América (4-2-3-1): Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Alan Cervantes, Rodrigo Dourado; Víctor Dávila, Erick Sánchez, Brian Rodríguez; José Raúl 'Pantera' Zúñiga.

FBL-MEX-AMERICA-NECAXA | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Pronóstico SI Fútbol

El América llega con mejor plantilla pero con la cabeza dividida por los movimientos de mercado. Olimpia es un equipo muy físico que se crece ante rivales mexicanos en casa. El "Chelato" Uclés pesará y, considerando que América apenas está encontrando gol, se espera un partido muy trabado y ríspido.

Olimpia 1-1 Club América