Oliver Torres afirma respalda total para Doménec Torrent
El jugador de Monterrey zanja los rumores y reafirma su compromiso con la causa del técnico catalán.
El presente de Monterrey no es el mejor. La realidad es que a nivel deportivo el equipo deja muchas dudas. De la misma forma, se reporta que el vestidor no está del todo sano. A pesar de ello, por ahora hay respaldo al técnico Doménec Torrent, así lo asegura Oliver Torres, estrella de Rayados y de la Liga MX.
Yo lo que te puedo decir es que es un gran entrenador, es una gran persona, nos entiende, nos comprende y muchas veces asume la responsabilidad si hay algún fallo, y eso es muy importante. Más allá de eso, es nuestro líder y como nuestro líder tiene que ser así. A mí, si el míster me pide ser lateral derecho o lateral izquierdo o de portero, yo soy un soldado y tengo que estar ahí para ayudar al equipo.Oliver Torres
Le pidió a la afición ilusionarse con que Rayados puede firmar una gran liguilla que termine con un título en diciembre.
Qué se ilusionen porque son momentos únicos, hay que estar unidos, que disfruten y que nos apoyen que estoy seguro que se van a sentir orgullosos del esfuerzo que vamos a dar porque vamos a intentar y que estén todos juntos y nos apoyen porque entre todos juntos vamos a ser más fuertes.Oliver Torres
El ex Sevilla afirma que el parón prolongado es un factor que sí afecta al rendimiento, sin embargo, no tiene la más mínima intención de usar eso como pretexto.
La verdad que todo es diferente, después de un par de semanas, pues ya tenemos muchas ganas de volver a jugar. Obviamente son buenos estos días para descansar y desconectar un poco la cabeza y volver a engancharte con muchas ganas. Llevamos muchos días entrenando para preparar todo de la mejor manera, y la intención y la mentalidad es llegar lo mejor posible.Oliver Torres
GERARDO CARDENAS
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.