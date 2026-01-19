Olympique de Marsella vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Liverpool vuelve a la disputa por buscar el título de la UEFA Champions League y para eso tendrá que intentar sacarle tres puntos al Olympique de Marsella esta Jornada 7 de la fase de liga en el Orange Velodrome este miércoles 21 de enero, encuentro que no suele ser nada sencillo para los ingleses.

El historial de duelos directos entre ambos equipos en torneos de la UEFA refleja una ligera ventaja para el conjunto Red, con tres triunfos, por dos de los Olímpicos. Además, el conjunto inglés se ha impuesto en los tres enfrentamientos más recientes, el último de ellos disputado en 2008.

Si bien han caído en una "empatitis" crónica, los dirigidos por Arne Slot tienen once partidos consecutivos sin conocer la derrota en ninguna competencia, siendo su último descalabro el que sufrieron justamente en la Champions frente al PSV Eindhoven por un marcador de cuatro goles contra uno.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Olympique de Marsella vs Liverpool?

Ciudad: Marsella, Francia

Fecha: miércoles 21 de enero

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: Orange Velodrome

¿Cómo se podrá ver el Olympique de Marsella vs Liverpool en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos TUDN Paramount+ y Vix+ México Sin transmisión por TV HBO Max España Movistar Movistar+

Últimos cinco partidos

Olympique de Marsella Liverpool Angers 2-5 Olympique de Marsella

17/1/2026 Liverpool 1-1 Burnley

17/1/2026 Bayeux 0-9 Olympique de Marsella

13/01/2026 Liverpool 4-1 Barnsley

12/01/2026 PSG 2-2 (4-1 p) Olympique de Marsella

08/01/2026 Arsenal 0-0 Liverpool

08/01/2026 Olympique de Marsella 0-2 Nantes

04/01/2026 Fulham 2-2 Liverpool

04/01/2026 Bourg en Bresse 0-6 Olympique de Marsella

21/12/2025 Liverpool 0-0 Leeds

Últimas noticias del Olympique de Marsella

Si bien todavía resta tiempo para el cierre de la ventana de fichajes, pareciera que algunos equpos tienen el tiempo encima para cerrar sus files y ese es el caso de la Juventus, quien lleva un par de semanas interesado en hacerse de los servicios de Pierre Emile Højbjerg, mediocampista danés del Marsella. Aunque también Luca Puccinelli, su representante, ha desmentido esta situación categóricamente.

Pierre está completamente concentrado en el Marsella. Quiere quedarse, dar lo mejor de sí para el club y está totalmente concentrado en el proyecto. Quiere hacer algo especial en el equipo. Luca Puccinelli, representante

Últimas noticias del Liverpool

Tras la disputa por el tercer puesto de la Copa Africana de Naciones, todo apunta a que el primer encuentro de Mohamed Salah con su club podría ser en el que enfrenten a los franceses, esto reforzado por las palabras de Arne Slot, quien afirmó en una entrevista para L'Equipe que para él sería muy benéfico que volviera porque siempre lo ha tenido en consideración.

Mo ha sido muy importante para este club y para mí, así que estoy feliz de que esté de regreso. Aunque tuviera quince atacantes, me alegraría que Mo volviera" Arme Slot

Posibles alineaciones

Olympique de Marsella

Portero: Jeffrey de Lange

Defensas: Amir Murillo, Benjamín Pavard, Facundo Medina, Emerson

Centrocampistas: Mason Greenwood, Bilal Nadir, Ángel Gómes, Hamed Traorè

Delanteros: Matthew O'Riley, Amine Gouiri

Liverpool

Portero: Giorgi Mamardashvili

Defensas: Jeremie Frimpong, Joseph Gómez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson

Centrocampistas: Federico Chiesa, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah

Delanteros: Curtis Jones, Cody Gakpo

Pronóstico SI

Este será un duelo por demás parejero ya que en caso de que los franceses saquen tres puntos como locales, podrían escalar posiciones y conforme a otras combinaciones de resultados, hacer que los ingleses caigan algunas plazas en la tabla general. Se podría pronosticar un empate con goles para este juego.

Olympique de Marsella 1-1 Liverpool

