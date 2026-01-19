Olympique de Marsella vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Liverpool vuelve a la disputa por buscar el título de la UEFA Champions League y para eso tendrá que intentar sacarle tres puntos al Olympique de Marsella esta Jornada 7 de la fase de liga en el Orange Velodrome este miércoles 21 de enero, encuentro que no suele ser nada sencillo para los ingleses.
El historial de duelos directos entre ambos equipos en torneos de la UEFA refleja una ligera ventaja para el conjunto Red, con tres triunfos, por dos de los Olímpicos. Además, el conjunto inglés se ha impuesto en los tres enfrentamientos más recientes, el último de ellos disputado en 2008.
Si bien han caído en una "empatitis" crónica, los dirigidos por Arne Slot tienen once partidos consecutivos sin conocer la derrota en ninguna competencia, siendo su último descalabro el que sufrieron justamente en la Champions frente al PSV Eindhoven por un marcador de cuatro goles contra uno.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Olympique de Marsella vs Liverpool?
Ciudad: Marsella, Francia
Fecha: miércoles 21 de enero
Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
Estadio: Orange Velodrome
¿Cómo se podrá ver el Olympique de Marsella vs Liverpool en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
TUDN
Paramount+ y Vix+
México
Sin transmisión por TV
HBO Max
España
Movistar
Movistar+
Últimos cinco partidos
Olympique de Marsella
Liverpool
Angers 2-5 Olympique de Marsella
Liverpool 1-1 Burnley
Bayeux 0-9 Olympique de Marsella
Liverpool 4-1 Barnsley
PSG 2-2 (4-1 p) Olympique de Marsella
Arsenal 0-0 Liverpool
Olympique de Marsella 0-2 Nantes
Fulham 2-2 Liverpool
Bourg en Bresse 0-6 Olympique de Marsella
Liverpool 0-0 Leeds
Últimas noticias del Olympique de Marsella
Si bien todavía resta tiempo para el cierre de la ventana de fichajes, pareciera que algunos equpos tienen el tiempo encima para cerrar sus files y ese es el caso de la Juventus, quien lleva un par de semanas interesado en hacerse de los servicios de Pierre Emile Højbjerg, mediocampista danés del Marsella. Aunque también Luca Puccinelli, su representante, ha desmentido esta situación categóricamente.
Pierre está completamente concentrado en el Marsella. Quiere quedarse, dar lo mejor de sí para el club y está totalmente concentrado en el proyecto. Quiere hacer algo especial en el equipo.Luca Puccinelli, representante
Últimas noticias del Liverpool
Tras la disputa por el tercer puesto de la Copa Africana de Naciones, todo apunta a que el primer encuentro de Mohamed Salah con su club podría ser en el que enfrenten a los franceses, esto reforzado por las palabras de Arne Slot, quien afirmó en una entrevista para L'Equipe que para él sería muy benéfico que volviera porque siempre lo ha tenido en consideración.
Mo ha sido muy importante para este club y para mí, así que estoy feliz de que esté de regreso. Aunque tuviera quince atacantes, me alegraría que Mo volviera"Arme Slot
Posibles alineaciones
Olympique de Marsella
Portero: Jeffrey de Lange
Defensas: Amir Murillo, Benjamín Pavard, Facundo Medina, Emerson
Centrocampistas: Mason Greenwood, Bilal Nadir, Ángel Gómes, Hamed Traorè
Delanteros: Matthew O'Riley, Amine Gouiri
Liverpool
Portero: Giorgi Mamardashvili
Defensas: Jeremie Frimpong, Joseph Gómez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson
Centrocampistas: Federico Chiesa, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah
Delanteros: Curtis Jones, Cody Gakpo
Pronóstico SI
Este será un duelo por demás parejero ya que en caso de que los franceses saquen tres puntos como locales, podrían escalar posiciones y conforme a otras combinaciones de resultados, hacer que los ingleses caigan algunas plazas en la tabla general. Se podría pronosticar un empate con goles para este juego.
Olympique de Marsella 1-1 Liverpool
