Omar Govea ofreció una lectura optimista sobre el presente y futuro inmediato de Chivas, al asegurar que el club atraviesa un proceso de transformación positivo tras los últimos movimientos internos. El mediocampista subrayó que la llegada de nuevos fichajes ha elevado el nivel competitivo y fortalecido la estructura del plantel rojiblanco.

El futbolista explicó que el equipo luce distinto desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo, no solo en nombres, sino en comportamientos dentro del campo. Govea considera que el rebaño ha evolucionado tácticamente, con una propuesta más clara y reconocible, lo que permite competir mejor ante cualquier rival de la Liga MX.

“Se está haciendo un plantel muy fuerte en cada posición. Cada posición tiene dos jugadores de muy buen nivel para poder competir”, mencionó el mediocampista, quien valoró la profundidad de la plantilla como una de las claves para sostener el rendimiento durante torneos largos y con alta exigencia física y mental.

Govea profundizó en los cambios tácticos que percibe dentro del grupo, remarcando que ahora Chivas es un equipo incómodo para los rivales.

“Somos un equipo muy distinto a lo que veníamos trabajando… ahora somos un equipo incómodo, duro, con presión tras pérdida muy buena, y eso intentaremos repetir y mejorar esta temporada”, explicó.

Queretaro v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El mediocampista añadió que contar con una idea de juego clara ha sido determinante para consolidar el proyecto deportivo.

“El hecho de ya tener una idea de lo que juega el equipo, de saber lo que pretende el entrenador, ayuda bastante para perfeccionar lo que se estaba haciendo. Si bien teníamos cosas muy buenas, todavía tenemos algo de trabajo por hacer”, señaló.

Otro de los puntos que Govea destacó fue el rejuvenecimiento del plantel, una estrategia que considera saludable para el club.

“El equipo se ha venido rejuveneciendo, hay jugadores de experiencia, pero los chicos vienen apretando bien. Hay mucho talento en los jóvenes del Tapatío y en los que llegan a reforzar al equipo”, afirmó.

Finalmente, Govea habló desde lo personal y dejó claro que mantiene intacta su ambición deportiva dentro del proyecto rojiblanco.

“Yo llegué con la intención de tener una revancha. Quiero mantener ese enfoque. Hay esquemas que no dependen de mí, pero aprendí a tomar mi rol, no dejé de entrenar y ahora el fútbol me regresó un poco de lo que trabajé”, concluyó.