Opta predice al campeón del Mundial 2026: qué selección tiene más chances tras la fase de grupos

La supercomputadora de Opta tampoco quiso quedarse afuera de los pronósticos y ya eligió a su candidato para conquistar el Mundial 2026. Con la fase de grupos terminada y el cuadro de eliminación definido, el modelo volvió a calcular las probabilidades de cada selección de levantar la Copa del Mundo.

El sistema de Opta Analyst ejecutó 25.000 simulaciones tomando en cuenta estadísticas, rendimiento durante la fase de grupos y datos de torneos anteriores. El resultado dejó un cambio en la cima respecto de las proyecciones realizadas antes del inicio del Mundial y, con "el diario del lunes" ubicó a Francia como la principal aspirante al título.

Los dirigidos por Didier Deschamps aparecen en el primer lugar con un 18.7% de probabilidades de levantar el trofeo por tercera vez en su historia. Los Bleus ganaron sus tres partidos de la fase de grupos, algo que no conseguía en un gran torneo desde Francia 1998, edición que terminó con su primera consagración.

Según las proyecciones de Opta, los franceses parten como favoritos para superar a Suecia en los 16avos de final. Luego podrían cruzarse con Alemania en cuartos de final y, si continúan avanzando, el cuadro marcaría un posible duelo contra España en semifinales.

Argentina ocupa el segundo lugar con un 16.3% de probabilidades de defender el título conseguido en Qatar 2022. El modelo considera que el cuadro de Lionel Scaloni recibió uno de los caminos más favorables de la fase eliminatoria. El primer rival será Cabo Verde y, en la siguiente ronda, aparecería Australia o Egipto. En cuartos de final el posible rival saldría entre Suiza, Argelia, Colombia o Ghana. Recién en semifinales podrían aparecer selecciones como Brasil o Inglaterra.

World Cup 2026 knockout stage predictions are in.



The Opta supercomputer has simulated the tournament 25,000 times to forecast every team’s chances of reaching the final and becoming world champions.



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España completa el podio con un 13.5%. El conjunto de Luis de la Fuente comenzó el Mundial como favorito en las proyecciones iniciales de Opta, aunque ahora ocupa la tercera posición. Su posible cruce ante Portugal en los octavos es uno de los partidos con mayor atractivo dentro del cuadro. Si supera esa instancia, el siguiente rival saldría entre Estados Unidos, Bosnia y Herzegovina, Bélgica o Senegal.

Inglaterra figura cuarta con un 9.7%. El modelo la ubica por encima de Brasil, que recibe un 6.5%. Países Bajos mejoró su proyección luego de una destacada fase de grupos y llegó al 5.1%. Alemania aparece con un 4.4% y Colombia con un 3.2%.

El informe también muestra las probabilidades de avanzar ronda por ronda. Francia aparece en las proyecciones con un 81.5% de llegar a octavos, un 58.3% de instalarse en cuartos, un 42.7% de alcanzar las semifinales y un 28.4% de disputar la final.

Argentina presenta un 89.2% de opciones de avanzar a octavos, el porcentaje más elevado entre todas las selecciones clasificadas. Además recibe un 70.5% de llegar a cuartos de final, un 49.6% de instalarse en semifinales y un 30% de disputar el partido por el título, el valor más elevado de toda la tabla en ese apartado.

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