Orbelín Pineda cada vez más cerca de fichar por Rayados de Monterrey

Todos los entrenadores de fútbol tienen a sus hombres de confianza. Ese arquero que da solidez bajo los tres palos blancos, el defensa férreo o el jugador ''distinto'' de medio campo hacia adelante. Orbelín Pineda ha sido eso para Matías Almeyda, su elemento desequilibrante en Chivas, en Grecia y ahora todo parece indicar que también lo será en el Club de Fútbol Monterrey, quienes estaban tras los servicios de Orbelín Pineda desde hace ya un par de años.

Según informa el reconocido periodista deportivo César Luis Merlo, ya habría un acuerdo total entre todas las partes involucradas en el fichaje de Orbelín Pineda con los Rayados del Monterrey, por lo que sería cuestión de tiempo para que se haga oficial dicho movimiento.

🚨 [𝙀𝙓𝘾𝙇𝙐𝙎𝙄𝙑𝙊] Orbelín Pineda es refuerzo de Rayados. Ya hay acuerdo total entre todas las partes. Los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/o6VeT6CyLh pic.twitter.com/WsHmfuRhmi — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 17, 2026

La información indica que la escuadra regiomontana estaría dispuesta a pagar la cláusula de rescisión, la cual estaría cerca de alcanzar los ocho millones de dólares. Una cifra sumamente elevada, tomando en consideración la precariedad mostrada por parte de la directiva albiazul en este mercado de fichajes.

¿Será Orbelín Pineda el último refuerzo del Monterrey?

Matías Almeyda llega a un equipo necesitado de triunfos importantes. Para conseguirlos, necesitará contar con una plantilla por encima del promedio, y aunque hoy Rayados tiene en su nómina a elementos importantes, como Lucas Ocampos, Óliver Torres y el recién llegado Diego Rossi, entre los aficionados queda la sensación de que hace falta un poco más.

Se habla de una incorporación en el ataque, y el delantero Alexis Cuello, jugador del San Lorenzo de Almagrod, e Argentina, se perfila como el principal candidato para comandar el ataque del conjunto albiazul en el torneo de Apertura 2026.

Hugo Cuypers es otro de los nombres que suena con fuerza en la interna de la Pandilla del Cerro de la Silla como uno de sus posibles refuerzos, aunque esto luce sumamente complicado, tomando en consideración el costo del jugador.

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