Si bien el rendimiento de Chivas se ha elevado sobre el segundo tramo del semestre, se entiende que el Rebaño Sagrado no es un serio contendiente al título. Está claro que de la mano de Gabriel Milito, el conjunto de Verde Valle ha desarrollado un juego colectivo competitivo, sin embargo, se considera que a nivel de plantel, van cortos.

Mientras que otros equipos de la Liga MX van sobrados de piezas, el rebaño luce partir con lo justo y un poco más. El área deportiva lo entiende y es por ello que ya piensan en el mercado de invierno. Uno de los nombres que suena para fichar con Chivas es el de Orbelín Pineda, rumor que se ha calentado en las más recientes horas.

❌ ¡NI SE ILUSIONEN, CHIVAHERMANOS! ❌



De acuerdo a información de Villa Villa de TV Azteca, Orbelín Pineda no está en los planes de Chivas.



☝️ Su representante sí estuvo en Verde Valle, pero por otro tema. pic.twitter.com/LP73908kFp — AS México (@ASMexico) October 16, 2025

El agente de Pineda fue visto el día de ayer en las instalaciones de Verde Valle. De forma natural, el ruido afirmaba que el mismo estaba en el club con el fin de hablar de un posible retorno de Orbelín al rebaño. No es el caso, así lo confirma Omar Villarreal, una fuente muy cercana a las Chivas.

Kashima Antlers v CD Guadalajara - FIFA Club World Cup UAE 2018 | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

El periodista de Azteca Deportes confirma que si bien el agente del mexicano estuvo en el club, no se ha tocado en lo más mínimo el nombre de Orbelín. El motivo de la presencia del representante era ser acompañante de otro agente con el cual, junto al club, están tratando un tema muy ajeno a Pineda.

Pineda lleva un par de años siendo puesto en el entorno de Chivas como un regreso de ensueño. En algún punto el movimiento estuvo a nada de darse. Al final, el AEK de Atenas no abrió la puerta al mismo. Si bien en cuanto Orbelín decida dejar Grecia el rebaño será un destino en mente, hoy mismo es no está en la mesa.