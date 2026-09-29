Orbelín Pineda responde a la amenaza de Alexis Vega sobre retirarse de la selección

El pasado sábado Alexis Vega afirmó que en su cabeza la opción de retirarse de la selección mexicana está presente. Siendo el caso, al interior del cuadro nacional ha habido reacciones a las palabras de la estrella del Toluca.

El primer hombre en hacer referencia a la postura de Alexis fue Orbelín Pineda. El jugador del Monterrey aseguró que si el deseo de Vega es el de dar un paso al costado, tanto él como el resto del plantel mexicano deben respetar sus deseos.

Es difícil la verdad que son opiniones de cada jugador, él está pensando en esa situación y bueno creo que es opinante para todos, tanto para él, creo que él decide si quiere venir o no quiere venir, sabemos el jugador que es, de la capacidad que tiene y bueno, si lo tenemos acá o si él se tiene otra decisión, hay que respetar y apoyarlo. Orbelín Pineda

Orbelín cambio de tema y habló sobre la llegada de Armando González a Grecia con el Olympiacos, una liga que Pineda conoce con los ojos cerrados y que ganó en un par de ocasiones.

Creo que es un mexicano más y siempre es muy bonito ver que los mexicanos estén tomando la puerta en otros países y bueno, creo que lo más importante es dese desearle lo mejor, que le vaya muy bien, que la pueda romper y bueno, traemos la capacidad del jugador que está allá y bueno, esperemos que meta muchos goles y que haga récord. Orbelín Pineda

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

Para cerrar, Pineda habló sobre el siguiente rival de México, Perú. Orbelín sabe que el cuadro de la CONMEBOL está en etapa de reconstrucción, pero, nos les infravalora por ello.

Sí, sabemos que lo acabas de compartir, tenemos un viejo conocido que es Yoshimar Yotún, nuestro compañero en Cruz azul. platicamos de eso, ¿no? Y bueno, creo que todas las selecciones buscan nuevos procesos como nosotros y bueno, creo que buscamos de estar en un alto nivel por nuestros jugadores contra los compañeros y bueno, creo que es orientarnos, ayudarlos a trascender a que sean acoplados acá con nosotros y bueno, creo que es disfrutarlos y sacar lo mejor de ellos. Orbelín Pineda

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