Oswaldo Sánchez pide a Tala Rangel como titular en el Mundial 2026 por encima de Ochoa

La selección mexicana vive una gran incertidumbre de cara al Mundial de 2026. Parece que a solo unos meses de que arranque la justa, Javier Aguirre todavía tiene algunas dudas sobre su equipo. Una de estas dudas es quién será el guardameta titular para el torneo.

Todo apunta a que Raúl 'Tala' Rangel, de Chivas de Guadalajara, será el elegido, sin embargo, tampoco se descarta la posibilidad de que el 'Vasco' apueste por Guillermo Ochoa, quien asistiría a su sexto mundial.

En este contexto, Oswaldo Sánchez, mundialista en 2002 y 2006, dio su opinión sobre quién debería resguardar el arco del Tri este verano.

En entrevista con ClaroSports en W, el exfutbolista afirmó que no tiene una disputa personal con Ochoa, como se ha rumorado por años, pero que optaría por darle la titularidad al 'Tala' Rangel.

Creo que las actuaciones del Tala Rangel han sido magistrales (...) Creo que su nivel ha venido en ascenso, creo que es un tipo que trabaja bien, que juega muy bien con los pies, que tiene buen juego aéreo, que tiene buena presencia física, y que parece sobrio, parece que ya tiene diez o 15 años jugando en primera división (...) Me parece que esa madurez ha demostrado y que debe ser el portero titular de la selección en este momento, para mí ni siquiera hay discusión Oswaldo Sánchez en entrevista

“Nunca he tenido nada en contra de Ochoa, pero el titular debe ser el Tala Rangel…” 🧤🇲🇽



En #ClaroSportsenW, Oswaldo Sánchez aseguró que el portero de Chivas debe ser el titular en la Copa del Mundo.



🎥: @AlexUzetta pic.twitter.com/THMBx0pI3S — AS México (@ASMexico) March 24, 2026

El exjugador de Chivas y Santos Laguna se deshizo en elogios para Ochoa, lo comparó con figuras como Jorge Campos y Antonio Carbajal, pero hizo un llamado a que se haga un cambio generacional en la portería de la selección mexicana.

Memo merece una mención especial, es más, aplaudo la carrera de Memo, porque luego la gente cree que hay algún conflicto entre él y yo, y no, te lo quiero aclarar, eso es mentira, yo admiro totalmente su carrera. Imagínate: un portero que está a punto de disputar su sexto mundial habla de 24 años a gran nivel, para mí es uno de los históricos del futbol mexicano, junto con (Jorge) Campos y la 'Tota' Carbajal (...) Todo futbolista, cuando llega a una edad, tiene que darle paso a las nuevas generaciones, creo yo que es el momento del 'Tala', es momento de Carlos Acevedo, que también lo nombran poco Oswaldo Sánchez

Mexico's goalkeepers Guillermo Ochoa and | LUIS ACOSTA/GettyImages

Hasta el momento, Javier Aguirre no ha dado pistas sobre quién será el arquero titular en el mundial. Todo apunta a que el guardameta que aparezca de inicio en el amistoso contra Portugal será el elegido.