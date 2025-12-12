“Otro problema en el Real Madrid es que ya no quedan veteranos con experiencia”: Karim Benzema

Dentro del Real Madrid existe incertidumbre, pues se desconoce si Xabi Alonso seguirá al frente del equipo o será cesado próximamente, eso debido a que los resultados no lo han acompañado, tal como pasó este miércoles en la UEFA Champions League, donde fueron remontados 1-2 por el Manchester City en el Estadio Bernabéu, sin olvidar que el fin de semana cayeron sorpresivamente en casa frente al Celta de Vigo por marcador de 0-2.

🥀 Los últimos partidos del Real Madrid de Xabi Alonso pic.twitter.com/k9zxF3tCw9 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 11, 2025

Con tan sólo dos victorias en los últimos ocho partidos, el puesto del histórico merengue corre peligro, incluso hay quienes comentan que le estarían haciendo la cama porque se sabe de antemano que habría un vestidor dividido. Los que estarían a favor de decirle adiós al estratega serían los brasileños Vinicius Junior, Endrick Moreira y Rodrigo Goes, así como el británico Jude Bellingham y el uruguayo Federico Valverde. Los que apostarían por su continuidad son encabezados por el capitán Dani Carvajal, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y el turco Arda Güler, además del brasileño Éder Militao y los franceses Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni.



Y sobre toda esta problemática que se está generando en la Casa Blanca, una de sus más grandes leyendas brindó su opinión: Karim Benzema. El francés, aún en activo con el Al-Ittihad de Arabia Saudita, explicó en una entrevista con L’Equipe que el gran problema que atraviesa el club es no contar con veteranos experimentados que les señalen a los más jóvenes cuáles son sus errores, algo que en sus tiempos sí sucedía porque dentro del vestuario estaba muy clara la jerarquía y los capitanes desempeñaban un papel fundamental por el bienestar de la plantilla, aparte dejó en claro que cada uno de los futbolistas debe conocer su papel dentro del terreno de juego.

🚨 Karim Benzema: "What's going wrong at Real Madrid? They lack a connection between Mbappé, Vini, Bellingham and Rodrygo.



Each one needs to know his role: Jude needs to know he's a playmaker, not a striker. Mbappé needs to know he's a forward, not a playmaker, Vini is a LW, not… pic.twitter.com/OqYWoA8g1Z — Madrid Zone (@theMadridZone) December 11, 2025

“Hoy en día, ya no hay ese tipo de jugador en el Real Madrid. No hay un jugador con más experiencia que pueda decirle a Bellingham, Mbappé o Vinicius qué está mal. Así que es complicado. El entrenador, en mi opinión, lo dice, pero de otra manera. Porque hoy en día, el fútbol, francamente, es muy complicado. Los jugadores ya no se hablan. Y se nota, de hecho. Es: ‘hice mi trabajo, marqué mis goles’. Así es el fútbol hoy en día”, declaró el ganador del Balón de Oro.



“Lo que les falta es simplemente una conexión. Entre Mbappé, Vinicius, Bellingham y Rodrygo. Cada uno necesita saber qué hacer en el campo. Bellingham necesita entender que él es el mediapunta, no el goleador. Mbappé es el goleador, no el mediapunta. Vinicius no es el mediocampista defensivo, es el extremo izquierdo. Mientras todos sepan qué hacer en el campo, ya está. Porque estamos hablando de jugadores que están entre los diez mejores del mundo y todos están en el mismo equipo”, añadió el romperredes.

🗣️ Karim Benzema: “Xabi Alonso should solve the connection problems in the team? No, he can’t do anything. He has names, he plays the best ones. Then, it’s up to the players...



If your teammate is better than you, you have to accept it. The problem is if someone can’t accept… pic.twitter.com/gYIHXqtQlX — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 11, 2025

El galo fue claro y contundente al aceptar que la culpa no es de Xabi Alonso, ya que al final los que trabajan en el terreno de juego son los futbolistas, él sólo cumple con colocar a los mejores desde el inicio, de acuerdo a su criterio.



“No, el entrenador no puede hacer nada. Tiene sus nombres, elige a los mejores jugadores. Después, es cosa de los jugadores. Si tu compañero es mejor que tú, tienes que aceptarlo. El problema es que no puedes aceptar que el que va delante marque más goles. Por eso tienes problemas cuando tienes cinco o seis grandes jugadores juntos. Todos aportan algo. Y, al final, el goleador siempre recibirá un poco más de atención que los demás. ¡Pero sigue necesitando a los demás! No puedes hacerlo todo solo”, detalló El Gato.

🚨 Karim Benzema: "Another problem at Real Madrid is that there aren't any experienced veterans left.



A guy that will go to Mbappé, Bellingham, Vini, and tell them what's going wrong." @lequipe pic.twitter.com/J790IBUVH4 — Madrid Zone (@theMadridZone) December 11, 2025

Por último, sobre su compatriota Mbappé, el también argelino expresó: “Marca muchos goles y seguirá haciéndolo, como lo hizo en el PSG. Pero lo más importante para Mbappé es que el Real Madrid lo fichó para que, en momentos clave, pueda ganar partidos para su equipo. Y es capaz de hacerlo. Esa es la presión que tiene que asumir y dar ese pequeño paso para convertirse en el líder del ataque. Porque él es quien tiene que llevar al Real Madrid a los títulos. Eso sí, no solo, sino con los demás. Por eso hablé de la conexión”.