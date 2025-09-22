Ousmane Dembélé es el ganador del Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé escribió hoy una de las páginas más importantes de su carrera al alzarse con el Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del fútbol mundial.



El extremo francés, que en los últimos años ha consolidado su madurez futbolística, logra así la consagración definitiva tras una temporada brillante que lo colocó en la cima del panorama internacional.

FBL-EUR-C1-ARSENAL-PSG | ADRIAN DENNIS/GettyImages

La campaña de Dembélé con el Paris Saint-Germain fue decisiva para este reconocimiento. El atacante se convirtió en el motor creativo del equipo parisino, con desequilibrio, asistencias y goles que resultaron vitales tanto en la liga local como en la Champions League.



Su regularidad, un aspecto que tantas veces fue puesto en duda en su carrera por las lesiones, fue la clave que lo llevó a explotar todo su potencial en el momento justo. Además, su aporte a la selección francesa, donde ha recuperado protagonismo, reafirmó su condición de estrella mundial.

De cara a lo que viene, Dembélé afronta el reto de sostener este nivel en una nueva temporada cargada de expectativas. En el PSG, su sociedad con otros atacantes de jerarquía promete mantener al equipo en la pelea por todos los títulos, mientras que con la camiseta de Francia buscará añadir nuevas páginas de gloria en los grandes torneos internacionales.



A sus 28 años, el francés vive su plenitud futbolística y confirma que, tras superar los obstáculos del pasado, ha logrado alcanzar la cima del fútbol mundial.