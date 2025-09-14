Ousmane Dembélé o Lamine Yamal: ¿Quiénes son los favoritos para el Balón de Oro a 10 días de la ceremonia?

Digan lo que digan y al margen de los distintos intentos de desprestigio que ha sufrido en los años recientes, el Balón de Oro sigue siendo el galardón individual de mayor anhelo en el planeta fútbol.

Desde Sir Stanley Matthews, el primer acreedor del galardón, en 1956, hasta Rodri Hernández, en 2024, un total de 46 jugadores han logrado ser distinguidos como la máxima figura del balompié en una sola temporada o año natural.

Es por ello que, a diez días de la ceremonia oficial en el Teatro del Châtelet en París, y con la votación ya cerrada, Sports Illustrated ha elaborado su clasificación final de los 10 mejores, con un claro favorito. A continuación, consulta nuestra lista.

10. Nuno Mendes - PSG

Nuno Mendes debe sumar votos en el Balón de Oro | Catherine Steenkeste/GettyImages

Esta temporada, Nuno Mendes ha impresionado a muchos con su progreso, especialmente en defensa. Bukayo Saka, Mohamed Salah, Lamine Yamal... El portugués desafió a los mejores extremos del planeta el curso pasado y brilló en cada ocasión, ya sea en la Champions League con el PSG o en la Liga de Naciones con Portugal.



Ganador de todas las competiciones en las que ha participado, excepto el Mundial de Clubes, el portentoso carrilero izquierdo merece un puesto entre los 10 mejores de este ranking del Balón de Oro.

9. Cole Palmer - Chelsea

Campeón del mundo con el Chelsea y autor de un magnífico doblete en la final contra el mismo Paris Saint-Germain en el MetLife de New Jersey, Palmer brilló en uno de los partidos más vistos de la temporada anterior.



Artífice clave de la victoria de su equipo en el Mundial de Clubes y galardonado con el premio al mejor jugador de la competición, el mediapunta de los Blues podría estar en una posición muy alta para el premio de France Football de 2025.

8. Mohamed Salah - Liverpool

Monarca de la Premier, máximo goleador y asistente de la liga inglesa, ¡Que temporada tan sensacional ha tenido Salah con el Liverpool!



A sus 32 años, galardonado con el título de mejor jugador de la Premier League por sus compañeros, su eliminación en octavos de final de la Champions League con los Reds le impide optar a un puesto más alto en la clasificación final del Balón de Oro. Sin embargo, individualmente fue uno de los mejores jugadores del planeta en la temporada 2024/2025.

7. Pedri - FC Barcelona

Pedri es el faro de la sala de máquinas del FC Barcelona | Pedro Salado/GettyImages

Los candidatos del Barcelona son numerosos, y a continuación mencionaremos otros nombres de dicha entidad. Es que Pedri ha brillado toda la temporada en el centro del campo del entrenador Hansi Flick.



El canario se erigió en uno de los artífices del triplete nacional del Barça, ratificando haber dado un paso más con el técnico alemán. Con su estilo técnico y brillante visión, el genio de La Roja se ha consolidado como uno de los mejores centrocampistas del mundo.

6. Raphinha - FC Barcelona

El FC Barcelona ha decidido apoyar públicamente a Lamine Yamal en su lucha por el Balón de Oro 2025. Pero esta decisión no le resta valor a la espectacular temporada de Raphinha con la camiseta blaugrana: 34 goles, 25 asistencias, una Liga, una Supercopa y una Copa del Rey.



Un ejercicio digno del anhelado reconocimiento de France Football, o al menos, de un serio aspirante. Pero la eliminación en semifinales de la Champions contra el Inter le costará caro al brasileño, al igual que a los demás jugadores de su plantilla.

5. Kylian Mbappé - Real Madrid

Mbappé fue la Bota de Oro del fútbol europeo en el curso anterior | David Ramos/GettyImages

Este no será el año en que Kiki gane su primer Balón de Oro. El propio capitán de Francia lo sabe, como admitió recientemente en TF1. "Sé que no lo ganaré este año".



Eso sí, el delantero del Real Madrid tiene ese objetivo en mente.

A pesar de sus notables estadísticas individuales, el Mbappé no ha ganado ningún trofeo con el Madrid, y esto influirá mucho en las votaciones de los jurados de todo el mundo para otorgar el premio.

4. Vitinha - PSG

Algunos piensan que Vitinha debería ganar el Balón de Oro 2025 | Lars Baron/GettyImages

Aparte del Mundial de Clubes, donde perdió en la final contra el Chelsea, Vitinha ha ganado todas las competiciones en las que ha participado, ya sea con el PSG o Portugal, y también festejó el entorchado de la Liga de Naciones en junio contra España.



Ya deslumbró el año pasado, pero alcanzó un nuevo nivel en la 2024/2025, convirtiéndose en uno de los mejores, si no el mejor, en su posición. Desafortunadamente para él, carece de las estadísticas individuales necesarias para aspirar a un puesto más alto en la clasificación del galardón individual más prestigioso.

3. Achraf Hakimi - PSG

Achraf Hakimi ha sido vital en el éxito actual del Paris Saint-Germain | Ciancaphoto Studio/GettyImages

Un total de 127 goles como lateral derecho, una Champions League, todos los trofeos nacionales ganados... ¿Hablamos ya bastante de la extraordinaria temporada de Achraf Hakimi con el Paris Saint-Germain?



El carrilero marroquí fue clave en los diversos títulos del club capitalino, marcando en cuartos de final, semifinales y final del torneo de "La Orejona". Lateral derecho... Insistimos.

2. Lamine Yamal - FC Barcelona

Lamine Yamal la rompió con el Barcelona en la parte final de la campaña pasada | Alex Caparros/GettyImages

En una entrevista en YouTube, Lamine Yamal declaró recientemente que "soñaba con ganar varios Balones de Oro" a lo largo de su carrera. A sus 18 años, su futuro se presenta prometedor, pero cuesta creer que gane el premio individual esta temporada, a pesar de sus impresionantes actuaciones con el Barça y la selección española.



Es que al final, Yamal sólo formó parte de equipos (Barcelona) que ganaron competiciones domésticas, y sus guarismos anotadores (18) quedan un tanto por debajo de los jugadores de perfil ofensivo que suelen llevarse semejante distinción. Claro que, seguramente, se adueñará de varios Balones de Oro a futuro; pero, probablemente no el de 2025.

1. Ousmane Dembélé - PSG

El Mosquito Dembélé fue la mayor estrella ofensiva del PSG en la 2024/2025 | Jean Catuffe/GettyImages

Su reciente lesión con la selección francesa no impide al Mosquito ser el favorito para ganar el Balón de Oro en diez días, y menos recordando que el año pasado, Rodri lo levantó en el Teatro del Châtelet con muletas tras romperse el ligamento cruzado anterior con el Manchester City.



Figura y ganador de la Champions League, y de todos los trofeos nacionales con el Paris Saint-Germain, más la Supercopa UEFA, y con un papel crucial en el once inicial de Luis Enrique, Dembélé se perfila como el segundo francés en obtener el Balón de Oro en el siglo XXI, y el primero desde Karim Benzema en 2022.