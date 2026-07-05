Oyarzabal eligió al mejor del Mundial 2026: "Mi elección sigue siendo Messi"

España es una de las candidatas a ganar el Mundial 2026, pero tendrán un rival por demás complejo en octavos de final de la competencia: se trata de Portugal, que viene de dejar afuera con muchísima polémica a Croacia en los 16avos de final celebrados en Toronto.

Mikel Oyarzabal habló con Cope en la previa del partido contra los lusos y fue claro a la hora de hablar sobre el mejor delantero de la Copa del Mundo: "No diría que Lionel Messi es un delantero puro, porque representa la esencia misma del fútbol. Pero mi elección sigue siendo Messi".

Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | BSR Agency/GettyImages

"Son jugadores únicos. Es difícil, o muy muy difícil, por no decir imposible, replicar lo que están haciendo, tanto él como Messi, como (Memo) Ochoa, que también ahora que ha tenido la oportunidad de jugar. Creo que es algo a lo que quizás no se le da valor. Porque luego siempre está el rendimiento y el querer sacar el beneficio máximo de lo que hace uno. Pero el simple hecho ya de estar aquí en esas edades y compitiendo al nivel que están compitiendo ya es un logro", agregó.

Respecto al choque contra los de Roberto Martínez, dijo: "Ojalá tuviéramos (la clave) para ya ponerla y ganar el partido. Intentaremos preparar el partido de la mejor manera, analizarlos, ver vídeos y ver qué es lo que podemos hacer. Creo que nos tenemos que centrar en nosotros, en nuestro juego, en intentar replicar un poco lo que hicimos el otro día y darle continuidad a eso, porque las sensaciones fueron muy buenas y estaremos más cerca de ganar con eso".

Por último, analizó las chances de ganar la Copa del Mundo: "Que esté esa ilusión, que esté esa percepción, creo que es positiva, buena. Porque habla de que la gente confía, la gente cree y se ve que están haciendo las cosas bien. Hay que tener los pies en el suelo y ser conscientes de que es muy difícil; estamos hablando de una Copa del Mundo y, ojalá tengamos la suerte de que podamos seguir avanzando, pero es muy difícil".