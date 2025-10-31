Pachuca vs Chivas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Rebaño Sagrado quiere mantener su inercia positiva y quiere seguir escalando posiciones en la clasificación general, en estos momentos ocupa la sexta posición y espera quedarse en zona de Play-In.
Mientras tanto, el cuadro hidalguense también busca estar entre los mejores 12 y meterse al Play-In mientras ocupa el sitio ocho de la tabla general .
El Club Deportivo Guadalajara visitará al Club Pachuca en la correspondiente Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde la 'Bella Airosa'.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será interesante para observar.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Pachuca vs Chivas?
- Ciudad: Pachuca
- Fecha: domingo 2 de noviembre
- Horario: 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México), 01:00 horas (España)
- Estadio: Hidalgo
¿Cómo se podrá ver el Pachuca vs Chivas en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo
ViX
México
Sin transmisión
Amazon Prime Video
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de Pachuca
Rival
Resultado
Competición
Tigres
1-2 D
Liga MX
Juárez
2-2 E
Liga MX
Necaxa
0-1 V
Liga MX
Atlético de San Luis
2-1 V
Liga MX
Puebla
2-2 E
Liga MX
Últimos cinco partidos de Chivas
Rival
Resultado
Competición
Atlas
4-1 V
Liga MX
Querétaro
1-0 V
Liga MX
Mazatlán
2-0 V
Liga MX
Pumas
1-2 V
Liga MX
Puebla
0-2 V
Liga MX
Últimas noticias de Pachuca
El conjunto de Pachuca está atravesando una pequeña crisis de resultados, pues solo ha conseguido dos victorias en los últimos cinco partidos, lo que le hace ocupar el séptimo puesto de la tabla con 22 puntos.
Últimas noticias de Chivas
La remontada de Chivas en este torneo ha sido increíble: ha pasado de estar en el fondo de la tabla o ocupar puestos directos de liguilla. Actualmente ocupa la sexta posición con un punto más que su rival, por lo que el partido promete ser emocionante y puede ser determinante para ambos.
Posibles alineaciones
Pachuca
Portero: Carlos Moreno.
Defensas: Brian García, Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann. Daniel Aceves.
Centrocampistas: William Carvalho, Alan Bautista; Víctor Guzmán Luis Quiñones y Kenedy
Delantero: Enner Valencia.
Chivas
Portero: Raúl Rangel.
Defensas: Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo.
Centrocampistas: Fernando Gorriarán; Richard Ledezma, Bryan González, Omar Govea, Efraín Álvarez.
Delanteros: Santiago Sandoval y Armando González.
Pronóstico SI
Ambos equipos vienen mostrando un fútbol competitivo, sobre todo el Rebaño Sagrado está sorprendiendo, pero aún no lucen esa consistencia más regularmente y por ende, este juego bien podría ser un empate dada la localía del cuadro hidalguense.
Pachuca 1-1 Chivas.
