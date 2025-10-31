Pachuca vs Chivas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Rebaño Sagrado quiere mantener su inercia positiva y quiere seguir escalando posiciones en la clasificación general, en estos momentos ocupa la sexta posición y espera quedarse en zona de Play-In.

Mientras tanto, el cuadro hidalguense también busca estar entre los mejores 12 y meterse al Play-In mientras ocupa el sitio ocho de la tabla general .

El Club Deportivo Guadalajara visitará al Club Pachuca en la correspondiente Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde la 'Bella Airosa'.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será interesante para observar.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Pachuca vs Chivas?

Ciudad: Pachuca

Fecha: domingo 2 de noviembre

Horario: 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México), 01:00 horas (España)

Estadio: Hidalgo

Pachuca vs Chivas - Torneo Apertura 2024 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Pachuca vs Chivas en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Telemundo ViX México Sin transmisión Amazon Prime Video España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Pachuca

Rival Resultado Competición Tigres 1-2 D Liga MX Juárez 2-2 E Liga MX Necaxa 0-1 V Liga MX Atlético de San Luis 2-1 V Liga MX Puebla 2-2 E Liga MX

Últimos cinco partidos de Chivas

Rival Resultado Competición Atlas 4-1 V Liga MX Querétaro 1-0 V Liga MX Mazatlán 2-0 V Liga MX Pumas 1-2 V Liga MX Puebla 0-2 V Liga MX

Últimas noticias de Pachuca

El conjunto de Pachuca está atravesando una pequeña crisis de resultados, pues solo ha conseguido dos victorias en los últimos cinco partidos, lo que le hace ocupar el séptimo puesto de la tabla con 22 puntos.

Últimas noticias de Chivas

La remontada de Chivas en este torneo ha sido increíble: ha pasado de estar en el fondo de la tabla o ocupar puestos directos de liguilla. Actualmente ocupa la sexta posición con un punto más que su rival, por lo que el partido promete ser emocionante y puede ser determinante para ambos.

Pachuca vs Chivas - Torneo Apertura 2024 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Posibles alineaciones

Pachuca

Portero: Carlos Moreno.

Defensas: Brian García, Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann. Daniel Aceves.

Centrocampistas: William Carvalho, Alan Bautista; Víctor Guzmán Luis Quiñones y Kenedy

Delantero: Enner Valencia.

Chivas

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo.

Centrocampistas: Fernando Gorriarán; Richard Ledezma, Bryan González, Omar Govea, Efraín Álvarez.

Delanteros: Santiago Sandoval y Armando González.

Pronóstico SI

Ambos equipos vienen mostrando un fútbol competitivo, sobre todo el Rebaño Sagrado está sorprendiendo, pero aún no lucen esa consistencia más regularmente y por ende, este juego bien podría ser un empate dada la localía del cuadro hidalguense.

Pachuca 1-1 Chivas.

