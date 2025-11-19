Pachuca vs Pumas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Club Pachuca se enfrentará al Club Universidad Nacional en el Play-In y el ganador de este partido se medirá posteriormente al perdedor de juego entre Club Tijuana y FC Juárez para obtener el octavo lugar de la Liguilla y encontrarse en los cuartos de final ante el líder general, el Deportivo Toluca FC.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento de Play-In entre los hidalguenses y capitalinos.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Pachuca vs Pumas?

Ciudad: Pachuca

Fecha: jueves 20 de noviembre

Horario: 19:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México), 01:00 horas (España)

Estadio: Hidalgo

¿Cómo se podrá ver el Pachuca vs Pumas en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Telemundo ViX México Sin transmisión Tubi México y Claro Sports España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Pachuca

Rival Resultado Competición Santos 1-0 D Liga MX Chivas 0-1 D Liga MX Toluca 2-2 E Liga MX Tigres 1-2 D Liga MX Juárez 2-2 E Liga MX

Últimos cinco partidos de Pumas

Rival Resultado Competición Cruz Azul 2-3 V Liga MX Tijuana 4-1 V Liga MX León 1-1 E Liga MX San Luis 0-1 D Liga MX Monterrey 1-1 E Liga MX

Últimas noticias de Pachuca

📋 | COMUNICADO DE PRENSA: Jaime Lozano. pic.twitter.com/VvTn7fLbqN — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 10, 2025

El cuadro de los Tuzos informó sobre el común acuerdo con Jaime Lozano de dejar el banquillo, luego del pésimo cierre de torneo regular que los dejó en el noveno sitio con todo y que jugarán el Play-In.

Últimas noticias de Pumas

Una vez más después del partido de la Jornada 17 ante la Máquina Celeste, el club universitario dio a conocer que su delantero José Juan Macías volvió a sufrir una lesión de rodilla por ruptura de ligamentos y por lo tanto estará fuera de circulación por lo menos nueve meses.

Posibles alineaciones

Pachuca

Portero: Carlos Moreno.

Defensas: Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann. Sergio Barreto, Brian García.

Centrocampistas: Alan Bautista, Pedro Pedraza; Luis Quiñones, Víctor Guzmán y Kenedy

Delantero: Enner Valencia.

Pumas

Portero: Keylor Navas.

Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo.

Centrocampistas: José Caicedo; Adalberto Carrasquilla, Alan Medina, Pedro Vite.

Delanteros: Jorge Ruvalcaba; Rodrigo López.

Pronóstico SI

A pesar de la localía del conjunto hidalguense, el cuadro felino llega en mejor forma con dos triunfos de manera consecutiva; mientras que los Tuzos llegan con cero victorias en sus últimos cinco partidos y, además, con el reciente despido de Jaime Lozano como su entrenador. Por ese motivo, vamos con el triunfo de los pupilos de Efraín Juárez.

Pachuca 1-2 Pumas.

