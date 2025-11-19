Pachuca vs Pumas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Club Pachuca se enfrentará al Club Universidad Nacional en el Play-In y el ganador de este partido se medirá posteriormente al perdedor de juego entre Club Tijuana y FC Juárez para obtener el octavo lugar de la Liguilla y encontrarse en los cuartos de final ante el líder general, el Deportivo Toluca FC.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento de Play-In entre los hidalguenses y capitalinos.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Pachuca vs Pumas?
- Ciudad: Pachuca
- Fecha: jueves 20 de noviembre
- Horario: 19:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México), 01:00 horas (España)
- Estadio: Hidalgo
¿Cómo se podrá ver el Pachuca vs Pumas en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo
ViX
México
Sin transmisión
Tubi México y Claro Sports
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de Pachuca
Rival
Resultado
Competición
Santos
1-0 D
Liga MX
Chivas
0-1 D
Liga MX
Toluca
2-2 E
Liga MX
Tigres
1-2 D
Liga MX
Juárez
2-2 E
Liga MX
Últimos cinco partidos de Pumas
Rival
Resultado
Competición
Cruz Azul
2-3 V
Liga MX
Tijuana
4-1 V
Liga MX
León
1-1 E
Liga MX
San Luis
0-1 D
Liga MX
Monterrey
1-1 E
Liga MX
Últimas noticias de Pachuca
El cuadro de los Tuzos informó sobre el común acuerdo con Jaime Lozano de dejar el banquillo, luego del pésimo cierre de torneo regular que los dejó en el noveno sitio con todo y que jugarán el Play-In.
Últimas noticias de Pumas
Una vez más después del partido de la Jornada 17 ante la Máquina Celeste, el club universitario dio a conocer que su delantero José Juan Macías volvió a sufrir una lesión de rodilla por ruptura de ligamentos y por lo tanto estará fuera de circulación por lo menos nueve meses.
Posibles alineaciones
Pachuca
Portero: Carlos Moreno.
Defensas: Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann. Sergio Barreto, Brian García.
Centrocampistas: Alan Bautista, Pedro Pedraza; Luis Quiñones, Víctor Guzmán y Kenedy
Delantero: Enner Valencia.
Pumas
Portero: Keylor Navas.
Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo.
Centrocampistas: José Caicedo; Adalberto Carrasquilla, Alan Medina, Pedro Vite.
Delanteros: Jorge Ruvalcaba; Rodrigo López.
Pronóstico SI
A pesar de la localía del conjunto hidalguense, el cuadro felino llega en mejor forma con dos triunfos de manera consecutiva; mientras que los Tuzos llegan con cero victorias en sus últimos cinco partidos y, además, con el reciente despido de Jaime Lozano como su entrenador. Por ese motivo, vamos con el triunfo de los pupilos de Efraín Juárez.
Pachuca 1-2 Pumas.
MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.