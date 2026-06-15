Países Bajos igualó histórico récord de Brasil de hace más de 50 años

Países Bajos debutó en el Mundial 2026 y a pesar de estar catalogada como una de las favoritas para poder ser campeona del mundo, su primer partido no fue nada sencillo porque se encontró con una disciplinada y aguerrida Japón que vino de abajo en dos ocasiones para cerrar el empate 2-2 en el AT&T Stadium.

¡QUE MALDITA LOCURA ACABAMOS DE VIVIR!



La Selección de Japón y Países Bajos acaban de regalar el mejor partido de la Copa del Mundo.



Cuando parecía que Países Bajos se iban a llevar la victoria, apareció Japón en los últimos minutos para empatar el partido de forma épica. Otra… pic.twitter.com/yBlYbBZlyR — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 14, 2026

El primer compromiso del Grupo F, el cual también cuenta con Suecia y Túnez, terminó sin anotaciones en el primer tiempo, sin embargo, en el complemento cayeron las cuatro anotaciones. La Orange fue la primera en pegar a través de un cabezazo del capitán Virgil van Dijk, a pase de Ryan Gravenberch. La respuesta nipona vino 15 minutos después con un gran disparo de Keito Nakamura. Pese a esto, La Naranja Mecánica volvió a adelantarse al 64’ con un tanto de Crysencio Summerville, no obstante, los del Sol Naciente no tiraron la toalla y a dos minutos de culminar el tiempo reglamentario Koki Ogawa mandó un centro que cabeceó Daichi Kamada para cerrar todo.



Aun cuando el equipo de Ronald Koeman no pudo llevarse la victoria, marcó un hito histórico, ya que igualaron un récord implantado por Brasil a finales de los años 50 y principios de los años 60, es decir, entre 1958 y 1966: 13 partidos consecutivos sin perder en la Copa del Mundo, una cifra bastante envidiable.



La información fue compartida por el famoso MisterChip de ESPN, quien además confirmó que la última vez que la antes llamada Holanda cayó de forma oficial en un Mundial fue precisamente en la gran final de Sudáfrica 2010 cuando fue superada por España, gracias a la mínima de Andrés Iniesta en los tiempos extra, logrando su tercer subcampeonato tras lo ocurrido en Alemania 1974 y Argentina 1978, cuando cayeron en manos de los dos locales, respectivamente.

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️



Holanda alcanza los TRECE partidos consecutivos sin perder en la Copa del Mundo, IGUALANDO el techo histórico absoluto que ostentaba Brasil entre 1958 y 1966. Su última derrota fue el 0-1 ante España en la final del Mundial 2010, con gol de Iniesta. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 14, 2026

Tras la justa celebrada en el continente africano, Países Bajos estuvo en el Grupo B para Brasil 2014, vapuleando 1-5 a su último verdugo, La Furia Roja, tomando venganza, con dobletes de Robin Van Persie y Arjen Robben. Después venció 2-3 a Australia y doblegó 2-0 a Chile. En los octavos de final remontó 2-1 a México, mientras en los cuartes avanzó en penales por 4-3 contra Costa Rica luego de igualar sin anotaciones en el tiempo reglamentario. Y aunque cayó eliminado en semifinales contra Argentina, eso acaeció en la tanda de penales por 2-4 tras igualar a ceros. Por último, goleó 0-3 al anfitrión Brasil en el choque por el Tercer Lugar.



Para Rusia 2018, los neerlandeses no lograron calificar, pero retornarían a la máxima fiesta del fútbol para Qatar 2022. Los entonces pupilos de Louis van Gaal fueron colocados en el Grupo A junto a Senegal, Ecuador y Qatar. Su camino lo abrieron con una victoria 0-2 sobre los senegaleses, posteriormente igualaron 1-1 con los ecuatorianos y le pegaron 2-0 a los qataríes. Ya en los octavos de final, despidieron 3-1 a los Estados Unidos y finalmente, su aventura llegó a su fin a manos de La Albiceleste, una vez más en los penales por marcador 3-4 después de su empate 2-2, donde Wout Weghorst consiguió su doblete.

A HOLANDA ATINGIU UMA INVENCIBILIDADE QUE SÓ O BRASIL DE PELÉ CONSEGUIU! 😱😱😱



Acredite se quiser, mas a última derrota da Laranja Mecânica em Copas foi na FINAL de 2010, contra a Espanha... A maior seleção sem título mundial, não tem jeito... 👀🇳🇱 pic.twitter.com/aQTXiyLscP — CazéTV (@CazeTVOficial) June 15, 2026

Durante Sudáfrica 2010, La Orange tuvo victorias en su grupo sobre Dinamarca, Japón y Camerún, superando después a Eslovaquia en octavos, a Brasil en cuartos y a Uruguay en semifinales. Previo a todo esto, la última derrota de la tres veces subcampeona fue el 25 de junio del 2006 en octavos de final frente a Portugal en Alemania 2006, perdiendo por la mínima, en el inolvidable partido con más tarjetas en la historia de las Copas del Mundo, ya que hubo 16 amarillas y cuatro rojas.