Paises Bajos vs Japón: previa, predicciones y alineaciones

El primer partido del Grupo F podría ser trascendental para lo que será, a futuro, la clasificación a la fase eliminatoria. Las selecciones de Países Bajos y Japón viajarán a Dallas para su debut en el Mundial y ambas se presentan como candidatas a avanzar de ronda. La Naranja Mecánica llega con hambre de gloria después de rozar las semifinales en Qatar 2022 y los asiáticos, por su parte, con la ambición de dar un paso adicional luego de convertirse en una de las sorpresas de la última Copa del Mundo.

El encuentro se disputará en el AT&T Stadium y enfrentará a dos selecciones que atravesaron las eliminatorias sin grandes sobresaltos. Los neerlandeses terminaron invictos en su grupo europeo, con seis victorias y dos empates, y Japón fue la primera selección clasificada fuera de los tres anfitriones.

Pronóstico SI Fútbol

El debut mundialista nunca es sencillo, ni para las selecciones que llegan con la etiqueta de favoritas. Los nervios del estreno tienen la tendencia de emparejar partidos. De esta manera, Países Bajos aterriza en Estados Unidos con la misión de confirmar su condición de aspirante a liderar el Grupo F, aunque enfrente tendrá a una Japón que lleva años demostrando que puede competir de igual a igual contra cualquier potencia.

Los neerlandeses cuentan con una plantilla con futbolistas acostumbrados a las máximas exigencias del fútbol europeo. La experiencia de Virgil van Dijk y el desequilibrio de Cody Gakpo por nombrar ub par le dan herramientas suficientes para imponer condiciones durante gran parte del encuentro. Sin embargo, Japón llega con una de las mejores dinámicas del ciclo mundialista y son capaces de castigar cualquier descuido.

Se espera un partido más parejo de lo que muchos imaginan, pero la jerarquía de la Naranja Mecánica debería terminar inclinando la balanza.

Países Bajos 2-1 Japón

¿A qué hora se juega Países Bajos vs Japón?

Ciudad: Arlington, Estados Unidos

Estadio: AT&T Stadium

Fecha: domingo 14 de junio

Hora: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 23:00 ESP

Árbitro: Ismail Elfath

Historial de enfrentamientos directos entre Países Bajos y Japón

Países Bajos: 1

Empates: 1

Japón: 0

Último partido entre ambos: 16/11/2013 - Países Bajos 2-2 Japón - Amistoso internacional

Últimos 5 partidos

Países Bajos Japón Países Bajos 1-1 Ecuador 31/3/2026 Inglaterra 0-1 Japón 31/3/2026 Países Bajos 2-1 Noruega 27/3/2026 Escocia 0-1 Japón 28/3/2026 Países Bajos 4-0 Lituania 17/11/2025 Japón 3-0 Bolivia 18/11/2025 Polonia 1-1 Países Bajos 14/11/2025 Japón 2-0 Ghana 14/11/2025 Países Bajos 4-0 Finlandia 12/10/2025 Japón 3-2 Brasil 14/10/2025

¿Cómo ver Países Bajos vs Japón por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox ONE, Telemundo, Telemundo Network, Peacock, FOX México TUDN, ViX, Canal 5 España DAZN Mundial

Últimas noticias de Países Bajos

Ronald Koeman, Países Bajos | NurPhoto/GettyImages

La selección dirigida por Ronald Koeman llega al Mundial luego de una inesperada derrota 1-0 contra Argelia en uno de sus amistosos de preparación. El entrenador neerlandés no escondió su disgusto por el resultado y consideró que el partido dejó lecciones importantes. "Perder siempre es malo. No necesitamos entrar en pánico, aunque sí volver a ajustar algunos detalles", expresó.

Más allá de ese tropiezo, Koeman se mostró optimista respecto de las posibilidades de su equipo en Norteamérica. El técnico aseguró sentirse mejor que en la Eurocopa de 2024 debido a que cuenta con prácticamente todo el plantel disponible. "Tengo mucha confianza en este grupo. También existen otras selecciones con mucha calidad, aunque creo que podemos llegar lejos", dijo.

Dentro de la convocatoria destaca el regreso de Memphis Depay, recuperado de una lesión muscular. El máximo goleador histórico neerlandés acompañará en ataque a Gakpo y Donyell Malen. Van Dijk será el capitán de una plantilla que también deposita muchas expectativas en Frenkie de Jong para conducir el juego desde la mitad de la cancha.

Posible alineación de Países Bajos contra Japón (4-3-3): Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Nathan Aké; Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders; Cody Gakpo, Memphis Depay, Xavi Simons

Últimas noticias de Japón

Hajime Moriyasu, Japon | Koji Watanabe/GettyImages

Japón aterriza en Dallas respaldado por uno de los procesos clasificatorios más sólidos de todo el ciclo mundialista. El equipo dirigido por Hajime Moriyasu perdió un único encuentro en la fase final asiática y aseguró su clasificación con tres jornadas de anticipación. Además, llega con el recuerdo todavía fresco de las victorias ante Alemania y España en Qatar 2022.

Takefusa Kubo considera que ese torneo marcó un punto de inflexión para el grupo. "Siento que nos hemos convertido en una selección con mayor confianza. No pasa únicamente por los resultados, también por la manera en la que jugamos y por la unión que tenemos", dijo. El futbolista de la Real Sociedad será una de las principales cartas ofensivas de los Samuráis Azules.

Wataru Endo encabezará al equipo como capitán con una meta ambiciosa. "Quiero que la gente nos vea jugar y piense que realmente podemos ganar el Mundial", expresó. La principal ausencia será Kaoru Mitoma, descartado por lesión.

Posible alineación de Japón contra Países Bajos (3-4-2-1): Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito; Yukinari Sugawara, Wataru Endo, Ao Tanaka, Yuto Nagatomo; Takefusa Kubo, Ritsu Doan; Ayase Ueda

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