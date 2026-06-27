Países Bajos vs Marruecos: previa, predicciones y alineaciones

Conforme la Fase de Grupos está llegando a su fin, las llaves de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúan tomando forma. Sin duda alguna uno de los encuentros más llamativos de la siguiente fase es el Países Bajos contra Marruecos, el cual enfrentará al primer lugar del Grupo F y al segundo sitio del Grupo C.



La Naranja Mecánica lideró su sector al haber sumado siete puntos, cosecha de dos victorias y un empate, siendo seguida por Japón, con cinco, y Suecia, con cuatro, mientras Túnez quedó eliminada al no sumar ni una sola unidad. En su debut, la Orange igualó 2-2 con unos aguerridos Samuráis Azules, que supieron levantarse las dos veces pese a los tantos del capitán Virgil van Djik y Crysencio Summerville. Para la Fecha 2, el equipo neerlandés vapuleó 5-1 a los suecos con dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo. Ya en la última jornada, superó 1-3 a los tunecinos.



Con respecto a los marroquíes, lograron hacerse con siete unidades para quedar en segunda posición debido a su diferencia de goles de +3 en contra de Brasil, que lideró con +6 aun cuando también sumó siete puntos. El tercer puesto se lo llevó Escocia con tres puntos, con la discreta Haití en el fondo sin unidades. En su debut, los africanos empataron 1-1 con El Scratch du Oro. Posteriormente, se impusieron a los escoceses por la mínima de Ismael Saibari, que logró su segundo tanto del certamen. Por último, vencieron 4-2 a los haitianos.

¡¡CONFIRMADOS OTROS DOS DUELOS DE 16AVOS DE FINAL DE LA COPA DEL MUNDO!!



🇧🇷 Brasil vs. Japón 🇯🇵

📆 Lunes 29/6 - 14:00hs. (Arg) | 12:00hs. (Col)

🏟️ NRG Stadium - Houston



🇳🇱 Países Bajos vs. Marruecos 🇲🇦

📆 Lunes 29/6 - 22:00hs. (Arg) | 20:00hs. (Col)

🏟️ Estadio BBVA – Monterrey… pic.twitter.com/fwfCzCDt5j — SportsCenter (@SC_ESPN) June 26, 2026

Pronóstico SI

Pese a que luce como un duelo equilibrado, las casas de apuestas se inclinan a favor de los Países Bajos y no es para menos, ya que tienen mayor experiencia en enfrentamientos de eliminación directa, con un Brian Brobbey que ya lleva tres anotaciones y un Cody Gakpo que lleva dos, acompañado de la solidez defensiva del capitán Virgil Van Dijk y un guardameta como Bart Verburggen que ha tenido buenas intervenciones. Sin embargo, la peligrosidad de los marroquíes también está latente debido a su estilo físico, su letalidad a la hora de contragolpear y su buen cobro a balón parado, sobresaliendo el capitán y lateral Achraf Hakimi y el delantero Ismael Saibari, sin dejar de lado que Yassine Bounou podría erigirse como una de las figuras. La batalla será tan intensa que seguramente se definirá en los tiempos extra con un marcador muy cerrado.



Países Bajos 2-1 Marruecos

Historial de enfrentamientos entre Países Bajos y Marruecos

Hasta ahora, las dos selecciones se han medido en tres ocasiones, con un balance a favor de los Leones del Atlas, gracias a dos victorias contra una derrota, todos en calidad de amistosos. El primer choque se registró el 23 de mayo de 1999 en Arhem, con los locales perdiendo 1-2. Tiempo después, el 28 de abril del 2004, los africanos volvieron a visitar a los neerlandeses en Eindhoven para pegarles por la mínima. Ya el 31 de mayo del 2017, La Naranja Mecánica tomó venganza al imponerse 1-2 en Agadir.

¿A qué hora se juega el Países Bajos vs Marruecos?

Ciudad: Guadalupe, Nuevo León

Estadio: BBVA de Monterrey

Fecha: lunes, 29 de junio

Hora: 18 h (EEUU ET), 19 h (México), 3 h (España)

Últimos 5 partidos

Países Bajos Marruecos Túnez 1-3 Países Bajos 25/6/26 Marruecos 4-2Haití 24/6/26 Países Bajos 5-1 Suecia 20/6/26 Escocia 0-1 Marruecos 19/6/26 Países Bajos 2-2 Japón 14/6/26 Brasil 1-1 Marruecos 13/6/26 Países Bajos 2-1 Uzbekistán 8/6/26 Marruecos 1-1 Noruega 7/6/26 Países Bajos 0-1 Argelia 3/6/26 Marruecos 4-0 Madagascar 2/6/26

¿Cómo ver el Países Bajos vs Marruecos por TV y Streaming Online?

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Últimas noticias de Países Bajos

Tras concluir como primeros del grupo, el técnico Ronald Koeman admitió que su objetivo era terminar en dicho sitio, lo que lo hizo sentir orgulloso de su equipo.



“Estoy feliz. Quería el primer lugar del grupo y terminamos así. Sólo que estoy sorprendido con cómo nos relajamos demasiado fácil en el partido. Eso puede ser un problema contra un adversario más fuerte. Y Marruecos es une quipo ofensivo”, declaró.



El estratega no pecó de confiando aceptando que no se ve como favorito para acceder a los octavos de final porque los marroquíes son un adversario complejo, aparte dejó en claro que quiere mejorar la parte defensiva.



“No sé si somos favoritos, pero debemos prepararnos bien, será un partido importante. Marruecos es una buena selección, tiene mucha calidad y es capaz de marcar con facilidad. No estamos en una situación que nos permita pensar en eso ahora. Nos espera nuestra verdadera prueba y es en lo que nos centraremos”, añadió.



“Le estamos prestando mucha atención a este tema (el defensivo). Uno o dos jugadores no están en el lugar correcto y no se cierran los espacios como se debería; estas son las cuestiones que discutiremos con los jugadores. En el fútbol siempre se encaja algún gol, pero también hemos marcado diez en tres partidos”, concluyó.

Ronald Koeman da instrucciones a sus pupilos | ANP/GettyImages

La posible alineación de Países Bajos (4-3-3): Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jean Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo.

Últimas noticias de Marruecos

Luego de haber conquistado el cuarto lugar en Qatar 2022, el equipo africano sigue mostrándose como una realidad, tanto que el técnico Mohamed Ouahbi está confiado en que tienen lo necesario para poderse convertir en campeones.



“Los jugadores y la afición creen en ello, y nuestros rivales nos ven con otros ojos. Tenemos todos los ingredientes para ser la mejor selección. Yo creo en ello, y los jugadores también”, indicó.



“Marruecos ha entrado en una nueva etapa. Los jugadores ahora creen en su capacidad y los rivales respetan a Marruecos. Nuestro objetivo debe ser ganar el Mundial. Ganar el Mundial exige respetar a cada equipo al que enfrentemos. Confío en el trabajo que estamos haciendo. Tenemos una plantilla fuerte, un cuerpo técnico excelente y una afición fantástica”, agregó.

Mohamed Ouahbi motivando a sus jugadores | Joosep Martinson - FIFA/GettyImages

La posible alineación de Marruecos (4-2-3-1): Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Chadi Riad, Anass Salah-Eddine; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui, Ismael Saibari; Brahim Díaz, Bilal El Khannouss, Ayoub El Kaabi.