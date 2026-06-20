Países Bajos vs Suecia - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Dos rivales europeos se enfrentarán el sábado en Houston, donde Países Bajos buscará su primera victoria en el torneo a expensas de Suecia, actual líder del Grupo F del Mundial 2026.

El gol en contra que Japón encajó en los últimos minutos de su primer partido ha resultado muy caro para la selección neerlandesa, que ahora lucha por el liderato. Los hombres de Ronald Koeman no convencieron del todo en el empate 2-2 del pasado domingo, pero aún así se les considera favoritos para clasificarse en primer lugar de su grupo.

Suecia sorprendió a muchos con su contundente victoria por 5-1 sobre Túnez, con goles del trío de la Premier League formado por Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Yasin Ayari. Sin embargo, Graham Potter sabe que esta vez les espera un desafío mucho mayor en el NRG Stadium.

La victoria le bastaría a Suecia para clasificarse a dieciseisavos de final y le aseguraría el primer puesto si Túnez, además, logra un empate o una victoria contra Japón más tarde ese mismo día. Países Bajos no puede asegurar su pase a la siguiente ronda el sábado, pero daría un paso importante hacia la fase eliminatoria al sumar tres valiosos puntos.

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