Países Bajos vs Suecia: previa, predicciones y alineaciones

La primera jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026 ha concluido y estamos por entrar en la segunda fecha, donde podrían comenzar a aclararse quienes podrían estar clasificados a la ronda de dieciseisavos de final, aunque se debe tomar en cuenta que algunos de los terceros mejores sitios pueden aspirar a dicha fase, por lo que ninguna nación puede tirar la toalla tan fácilmente.

Esta vez, Países Bajos buscará sacar puntos frente a Suecia, este sábado 20 de junio en el NRG Stadium de Houston. En la primera jornada, La Naranja Mecánica se enfrentó a Japón en un partido que acabó en empate 2-2 mientras El Muro Sueco le hizo los honores a Túnez y acabó goleando 5-1 a la selección africana, lo que además provocó la destitución del seleccionador de Túnez.

Pronóstico SI

Estas dos selecciones parten con grandes posibilidades de avanzar a la siguiente fase pues cuentan con jugadores determinantes en sus plantillas. Los de Ronald Koeman poseen una mezcla de veteranía y talento joven, equilibrando muy bien todo, aunque sus últimos resultados previo a la Copa del Mundo no fueron los esperados. Del otro lado, Suecia, tiene una ofensiva poderosa gracias a Viktor Gyökeres y Alexander Isak, sin embargo, tuvieron que venir desde el repechaje para poder obtener su lugar en el certamen. Se podría esperar un emotivo empate.



Países Bajos 2-2 Suecia

¿A qué hora se juega el Países Bajos vs Suecia?

Ciudad: Houston, Texas

Estadio: NRG Stadium

Fecha: sábado, 20 de junio

Hora: 10 h (EEUU ET), 11 h (México), 19 h (España)

Historial de enfrentamientos directos entre Países Bajos y Suecia

Países Bajos: 12

12 Suecia: 8

8 Empate: 5

Último partido entre ambos: 10/10/2017, Países Bajos 2-1 0 Suecia - Fase de clasificación para el Mundial 2018.

Últimos 5 partidos

Países Bajos Suecia Países Bajos 2-2 Japón 14/6/26 Suecia 5-1 Túnez 14/6/26 Países Bajos 2-1 Uzbekistán 8/6/26 Suecia 2-2 Grecia 4/6/26 Países Bajos 0-1 Argelia 3/6/26 Noruega 3-1 Suecia 1/6/26 Países Bajos 1-1 Ecuador 31/3/26 Suecia 3-2 Polonia 31/3/26 Países Bajos 2-1 Noruega 27/3/26 Ucrania 1-3 Suecia 26/3/26

¿Cómo ver el Países Bajos vs Suecia por TV y Streaming Online?

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Luego del primer choque ante Japón, La Orange busca su primera victoria en este Mundial y lo hace frente a la selección líder del grupo. Países Bajos tuvo el partido frente a Japón en sus manos, pero en el último minuto Kamada puso el 2-2 definitivo. El jugador del Liverpool, Virjil Vn Dijk, fue elegido el mejor jugador del encuentro.

“Creo que defendimos bien. Al final nos metimos demasiado atrás, pero obviamente las circunstancias también influyeron en eso. Ellos no generaron demasiadas ocasiones, por eso resulta aún más decepcionante haber encajado un gol a balón parado. Simplemente tenemos que seguir adelante. Esto apenas comienza y debemos ir creciendo dentro del torneo. Ojalá todavía nos queden muchos partidos por disputar. Como recibimos el gol en los últimos minutos, la sensación no es tan buena, pero seguimos adelante", dijo el defensa.



Virgil van Dijk | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

La posible alineación de Países Bajos (4-3-3): Mark Flekken; Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jean Paul van Hecke, Denzel Dumfries; Tijjani Reijnders, Guus Til, Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Brian Brobbey, Donyell Malen.

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Tras el primer cotejo contra Túnez, los pupilos del británico Graham Potter lideran el grupo F. Ayari en dos ocasiones), Alexander Isak, Gyökeres y Svanberg fueron los autores de la goleada sueca.

"Estoy muy feliz con los tres puntos. Es increíble empezar el torneo de esta manera, especialmente en una Copa Mundial. Es un excelente inicio para nosotros. En la primera parte controlamos el ritmo y el balón. En la segunda parte, controlamos los espacios sin el balón. Cuando juegas con intensidad y mantienes al equipo compacto para mantener tu ventaja, eventualmente van a perder el balón y tendremos espacios para iniciar contraataques peligrosos. Creo que manejamos el partido perfectamente, con y sin balón. Estoy muy feliz por lo que generamos", señaló el defensa sueco Victor Lindelof.

Sweden v Greece - International Friendly | Michael Campanella/GettyImages

La posible alineación de Suecia (3-4-1-2): Kristoffer Nordfeldt; Hjalmar Ekdal, Carl Starfeit, Eric Smith; Elliot Stroud, Besfort Zeneli, Jesper Karlström, Taha Ali; Gustaf Nilsson, Antonhy Elanga, Lucas Bergvall.

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