Panamá vs Croacia: previa, predicciones y alineaciones
Croacia y Panamá se enfrentan este martes 23 de junio en Toronto por la segunda fecha del Grupo L de la Copa del Mundo 2026. Un duelo decisivo para ambos luego de las derrotas sufridas en sus estrenos ante Inglaterra y Ghana. Un nuevo tropiezo podría dejarlos prácticamente sin margen de cara a la última jornada.
El seleccionado croata viende caer por 4 a 2 ante Inglaterra en un partido en el que mostró reacción ofensiva pero volvió a pagar caro sus errores defensivos. Petar Musa y Martin Baturina marcaron los goles de un equipo que todavía cuenta con Luka Modric como referencia, pero que necesita corregir con urgencia si quiere sostener sus aspiraciones de avanzar.
Panamá, por su parte, estuvo muy cerca de rescatar un empate ante Ghana, pero una desatención en una de las últimas jugadas del encuentro le costó caro y acabó perdiendo 1 a 0. El equipo de Thomas Christiansen dejó una imagen competitiva, generó situaciones y tuvo momentos de dominio, aunque le faltó precisión en los últimos metros. Ante Croacia, necesitará transformar esas buenas sensaciones en puntos.
A continuación, toda la información para vivir y disfrutar de este partido del Mundial.
Pronóstico SI Fútbol
Croacia llega golpeada, pero sigue teniendo más jerarquía individual y experiencia en este tipo de partidos. La presencia de Modric, la aparición de Baturina y el peso ofensivo de Musa le dan argumentos suficientes para imponer condiciones ante una Panamá que puede competir, pero que no cuenta con herramientas para salir a buscar el partido.
Los Canaleros no deberían ser un rival cómodo. Ya le complicó el desarrollo a Ghana y seguramente intentará sostener el partido desde el orden, la intensidad y las transiciones. Aun así, Croacia parece tener mucho más para encontrar el gol y quedarse con una victoria que necesita con urgencia.
Pronóstico: Croacia 3-0 Panamá
¿A qué hora se juega Croacia vs Panamá?
- Ciudad: Toronto, Canadá
- Estadio: BMO Field
- Fecha: martes 23 de junio
- Hora: 19:00 EE.UU. (Este), 17:00 MEX, 01:00 ESP (miércoles)
- Árbitro: Pierre Atcho (Gabón)
Historial de enfrentamientos directos entre Croacia y Panamá
- Será el primer duelo directo entre ambas selecciones
Últimos 5 partidos
Panamá
Croacia
Ghana 1-0 Panamá 17/06/26
Inglaterra 4-2 Croacia 17/06/26
Panamá 1-1 Bosnia y Herzegovina 06/06/26
Croacia 2-1 Eslovenia 07/06/26
Panamá 4-2 República Dominicana 04/06/26
Croacia 0-2 Bélgica 02/06/26
Brasil 6-2 Panamá 31/05/26
Brasil 3-1 Croacia 31/03/26
Sudáfrica 1-2 Panamá 31/03/26
Colombia 1-2 Croacia 26/03/26
¿Cómo ver Panamá vs Croacia por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
México
ViX Mexico
España
DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
Últimas noticias de Croacia
Zlatko Dalic fue muy crítico tras la derrota ante Inglaterra, especialmente por la fragilidad del equipo en las acciones a balón parado. Croacia recibió dos goles después de córners y el entrenador dejó claro que no hay más margen de error si quiere evitar una eliminación prematura.
La buena noticia para los croatas fue la respuesta ofensiva de algunos nombres importantes. Petar Musa marcó en el debut y Martin Baturina también respondió con gol, mientras que Luka Modric sigue siendo el líder del equipo. No se reportaron bajas importantes confirmadas, por lo que Dalic podría mantener buena parte de la base.
Posible alineación de Croacia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic, Perisic; Baturina, Sucic, Budimir.
Últimas noticias de Panamá
Panamá llega con bronca por la forma en la que se le escapó el partido ante Ghana. El equipo de Thomas Christiansen tuvo 11 remates y durante varios dominó a un rival a priori superior, pero volvió a quedar en evidencia la falta de contundencia en el área rival. Contra Croacia, ese margen será todavía más pequeño.
El entrenador no tiene bajas confirmadas de peso y podría sostener una estructura similar a la del debut. La experiencia de Aníbal Godoy, Yoel Bárcenas y Michael Amir Murillo será clave para equilibrar al equipo, mientras que José Fajardo e Ismael Díaz aparecen como las principales cartas ofensivas para buscar la primera victoria mundialista.
Posible alineación de Panamá (3-4-3): Mejía; Blackman, Ramos, Córdoba; Murillo, Harvey, Martínez, Andrade; Bárcenas, Waterman, Rodríguez