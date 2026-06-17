Panamá vs Ghana - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Panamá y Ghana son las encargadas de cerrar la actividad de la primera jornada del Grupo L del Mundial 2026. . Estas dos selecciones son, a priori, las más débiles, si tenemos en cuenta que Inglaterra y Croacia deberían disputarse los dos primeros lugares de la zona.

Ghana no logró clasificarse a la última Copa África de Naciones, pero superó las eliminatorias mundialistas sin mayores problemas. Con ocho triunfos en diez partidos, ganó su grupo cómodamente con seis puntos de ventaja sobre sus perseguidores.Jordan Ayew, futbolista del Leicester City, brilló con siete goles y el mismo número de asistencias, dando a su país el boleto a Norteamérica.



Por su parte, los centroamericanos han desarrollado una identidad clara bajo la dirección del entrenador Thomas Christiansen, que le ha dado buenos resultados en los últimos tiempos y que podría dejar una huella significativa en el mayor espectáculo del fútbol.

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