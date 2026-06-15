Panamá vs Ghana: previa, predicciones y alineaciones

Las selecciones de Panamá y Ghana inician su participación en la Copa del Mundo 2026 cuando se enfrenten este miércoles 17 de junio en Toronto por la primera jornada del Grupo L, en el que también se encuentran Inglaterra y Croacia.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen disputará su segundo Mundial tras su estreno en Rusia 2018, donde no consiguió sumar puntos en un grupo que compartió junto a Bélgica, Inglaterra y Túnez. Con aquella expieriencia a cuestas y con buenos resultados en sus últimos partidos amistosos, la esperanza se ha renovado.

Enfrente estará un Ghana más acostumbrado a jugar Copas del Mundo. Las Estrellas Negras se preparan para su quinta participación luego de haber estado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022. Con el experimentado Carlos Queiroz en el banco y con Antoine Semenyo como principal referente, buscará volver a estar entre los mejores 8 del mundo, tal como lo hizo en Sudáfrica 2010.

A continuación, toda la información para vivir este gran partido.

Pronóstico SI Fútbol

Compartiendo el grupo con dos potencias como Inglaterra y Croacia, el partido cobra especial relevancia para ambos equipos. Tanto Panamá como Ghana saldrán a jugar sabiendo que un triunfo es casi una condición indispensable para soñar con una clasificación. Y en ese contexto, Ghana cuenta con ventaja gracias a la calidad de sus jugadores y su jerarquía colectiva.

Los africanos cuentan con futbolistas más experimentados, con un mayor roce internacional y con un entrenador que sabe muy bien cómo afrontar este tipo de partidos. Imaginamos un encuentro cerrado, con pocos goles, pero en el que Ghana acabará sacando ventaja.

Pronóstico: Panamá 0-2 Ghana

¿A qué hora se juega Panamá vs Ghana?

Ciudad : Toronto, Canadá

: Toronto, Canadá Estadio : BMO Field

: BMO Field Fecha : miércoles 17 de junio

: miércoles 17 de junio Horario : 19:00 (USA), 17:00 (MEX), 01:00 (ESP) (18/6)

: 19:00 (USA), 17:00 (MEX), 01:00 (ESP) (18/6) Árbitro: Glenn Nyberg

Historial de enfrentamientos directos entre Panamá y Ghana

Será el primer encuentro entre estas dos selecciones

Wales v Ghana - International Friendly | Ryan Hiscott/GettyImages

Últimos 5 partidos

Panamá Ghana Panamá 1-1 Bosnia Herzegovina 06/06/26 Ghana 1-1 Gales 02/06/26 Panamá 4-2 Rep. Dominicana 03/06/26 México 2-0 Ghana 22/05/26 Brasil 6-2 Panamá 31/05/26 Alemania 2-1 Ghana 30/03/26 Sudáfrica 1-2 Panamá 31/03/26 Austria 5-1 Ghana 27/03/26 Sudáfrica 1-1 Panamá 27/03/26 Sudáfrica 1-0 Ghana 16/12/26

¿Cómo ver Panamá vs Ghana por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Últimas noticias de Panamá

Panamá llega al Mundial con sensaciones positivas después de algunos amistosos en los que mostró capacidad para competir y generar peligro en ataque. El equipo dirigido por Thomas Christiansen registra dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. La goleada sufrida ante Brasil dejó algunas dudas en defensa, pero las buenas actuaciones frente a Sudáfrica, República Dominicana y Bosnia y Herzegovina permitieron recuperar confianza antes del debut.

Dentro del equipo destacan varios nombres con experiencia internacional. Adalberto Carrasquilla será el encargado de manejar los tiempos en el mediocampo, mientras que Michael Amir Murillo aporta recorrido y solidez por el sector derecho de la defensa. Christiansen, que asumió el cargo en 2020 y condujo a los Canaleros a una nueva clasificación mundialista, apuesta por un equipo que intenta tener la pelota y competir de igual a igual ante rivales de mayor jerarquía.

FBL-WC-2026-FRIENDLY-PAN-DOM | ARNULFO FRANCO/GettyImages

La posible alineación de Panamá (3-4-2-1): Mosquera; Fariña, Escobar, Córdoba; Murillo, Harvey, Godoy, Davis; Díaz, Bárcenas; Fajardo.

Últimas noticias de Ghana

El equipo de Carlos Quieroz aterriza en el torneo con la necesidad de mejorar para ilusionarse con alcanzar la fase eliminatoria. Las Estrellas Negras acumulan cuatro derrotas y un empate en sus cinco encuentros más recientes, racha en la que recibieron once goles. El empate frente a Gales en su último amistoso sirvió al menos para cortar una serie de tres caídas consecutivas y darle algo de oxígeno al grupo antes del estreno.

El plantel cuenta con futbolistas de gran nivel. El capitán Jordan Ayew es el líder de plantel, mientras que Thomas Partey aporta equilibrio en la mitad de la cancha. En ataque, Ghana confía en la velocidad y el desequilibrio de Iñaki Williams, Antoine Semenyo y Kamaldeen Sulemana para generar peligro. En defensa, Alexander Djiku aparece como el principal referente de una zaga que buscará recuperar la solidez perdida en los últimos compromisos.

Wales v Ghana - International Friendly - Cardiff City Stadium | Nick Potts - PA Images/GettyImages

Posible alineación de Ghana (4-2-3-1): Ati-Zigi; Seidu, Adjetey, Opoku, Mensah; Owusu, Partey; Fatawu, Ayew, Semenyo; Williams.

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