Panamá vs Inglaterra: previa, predicciones y alineaciones

Ni la propia Inglaterra imaginaba un empate sin goles ante Ghana después del estreno goleador contra Croacia. Aun así, el Grupo L llegará abierto a la última jornada del Mundial 2026. Los Tres Leones comparten el liderazgo con cuatro puntos y cerrarán la fase de grupos frente a una Panamá que ya quedó eliminada.

Pronóstico SI Fútbol

Panamá puede correr y soñar con una despedida digna, pero los números no le dan mucho consuelo. Los Tres Leones vienen de quedarse sin hacer gol contra Ghana y eso puede llegar a ser una mala noticia para los centroamericanos. Si Thomas Tuchel consigue que Harry Kane y compañía afinen la puntería, el partido debería quedarse con los ingleses sin mayores problemas.

Panamá 0-4 Inglaterra

¿A qué hora se juega Panamá vs Inglaterra?

Ciudad: Nueva Jersey, Estados Unidos

Estadio: Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium)

Fecha: sábado 27 de junio

Hora: 17:00 EE.UU (Este), 15:00 MEX, 23:00 ESP

Árbitro: Abdulrahman AL JASSIM

Historial de enfrentamientos directos entre Panamá e Inglaterra

Panamá: 0

Empates: 0

Inglaterra: 1

Último partido entre ambos: 24/6/2018 - Inglaterra 6-1 Panamá - Fase de Grupos, Mundial 2018

Últimos 5 partidos

Panamá Inglaterra Panamá 0-1 Croacia 23/6/2026 Inglaterra 0-0 Ghana 23/6/2026 Ghana 1-0 Panamá 17/6/2026 Inglaterra 4-2 Croacia 17/6/2026 Panamá 1-1 Bosnia y Herzegovina 6/6/2026 Inglaterra 3-0 Costa Rica 10/6/2026 Panamá 4-2 República Dominicana 4/6/2026 Inglaterra 1-0 Nueva Zelanda 6/6/2026 Brasil 6-2 Panamá 31/5/2026 Inglaterra 0-1 Japón 31/3/2026

¿Cómo ver Panamá vs Inglaterra por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX, Telemundo Network, Peacock, Telemundo App, FOX One México TV AZTECA, Canal 5, TUDN, ViX España DAZN Mundial

Últimas noticias de Panamá

Thomas Christiansen, Panama | Kevin C. Cox/GettyImages

La derrota por 1-0 contra Croacia confirmó la eliminación de Panamá. Durante ese partido, el equipo de Thomas Christiansen volvió a mostrar una actuación competitiva y generó alguna que otra oportunidad de gol, especialmente durante la primera mitad, aunque se encontró con una gran actuación del arquero Dominik Livakovic.

Pese al adiós prematuro, Christiansen destacó la actuación de sus futbolistas. "Hay que felicitar al equipo, no por el resultado, sí por cómo jugaron, con esa hambre, dedicación y espíritu. Estoy súper orgulloso de ellos", expresó.

Posible alineación de Panamá contra Inglaterra (4-2-3-1): Orlando Mosquera; Michael Murillo, César Blackman, Jiovany Ramos, Andrés Andrade; Cristian Martínez, Carlos Harvey; Édgar Bárcenas, Cecilio Waterman, José Luis Rodríguez; José Fajardo.

Últimas noticias de Inglaterra

Thomas Tuchel, Inglaterra | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Inglaterra igualó 0-0 con Ghana en un encuentro muy distinto al 4-2 contra Croacia en el debut del 17 de junio. Los de Tuchel monopolizaron la posesión durante buena parte de la noche en Boston, aunque encontraron muy pocos espacio ante una defensa africana que resistió cada intento inglés.

Kane dispuso de la oportunidad más importante en los minutos finales y no logró convertir luego de un rebote en el travesaño. Inglaterra cerró el encuentro con un 78,8% de posesión, el porcentaje más elevado registrado por una selección en un Mundial desde 1966 sin marcar un gol.

Tuchel respaldó a sus jugadores después del empate y destacó el trabajo realizado por Ghana. "Defendieron con mucha determinación, mucha disciplina y con una de las actuaciones más físicas que he visto de un equipo en defensa", dijo. Además, envió un mensaje a los aficionados ingleses. "Espero que no pierdan la fe. Queda un largo camino por recorrer", afirmó. Con cuatro puntos en dos partidos, los Tres Leones dependen de sí mismos para terminar en el primer lugar del grupo.

Posible alineación de Inglaterra contra Panamá (4-2-3-1): Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

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