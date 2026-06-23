Paraguay vs Australia: previa, predicciones y alineaciones

Paraguay y Australia protagonizarán uno de los encuentros más trascendentes de la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Una verdadera final. El ganador avanzará a los 16avos de final, mientras que el perdedor quedará obligado a esperar otros resultados para conocer si logra seguir en carrera como uno de los mejores terceros del torneo.

La Albirroja logró recuperarse de manera notable tras el duro golpe sufrido en el debut frente a Estados Unidos. El conjunto de Gustavo Alfaro volvió a mostrar el carácter competitivo que lo caracteriza y derrotó por 1 a 0 a Turquía gracias a un tempranero gol de Matías Galarza. Un triunfo que adquirió sensaciones épicas ya que el equipo debió disputar todo el segundo tiempo con diez por la expulsión de Miguel Almirón.

Australia, en cambio, construyó su campaña de manera inversa. Los Socceroos sorprendieron en la primera fecha al vencer por 2 a 0 a Turquía haciendo gala de un ataque sumamente eficaz, pero luego fueron superados ampliamente por Estados Unidos, que se impuso por el mismo resultado. Gracias a esa victoria inicial, los oceánicos llegan en una posición más cómoda: el empate les alcanza para clasificar como segundos del Grupo D, mientras que Paraguay está obligado a ganar para arrebatarles ese lugar.

A continuación, toda la información para vivir este gran partido de la Copa del Mundo.

Pronóstico SI Fútbol

La obligación de Paraguay puede convertirse tanto en una ventaja como en un problema. El conjunto de Gustavo Alfaro suele sentirse cómodo en partidos cerrados y de alta tensión, pero deberá encontrar la forma de suplir la ausencia de Miguel Almirón, un jugador que aporta desequilibrio y capacidad de fuego. La victoria frente a Turquía dejó señales muy positivas sobre la fortaleza mental del equipo y sobre eso deberá construir.

Australia cuenta con el beneficio de que el empate le sirve y probablemente intente administrar los tiempos del encuentro desde el orden táctico y la intensidad física. Sin embargo, Paraguay parece llegar con mejores sensaciones futbolísticas después de la segunda jornada y debería encontrar espacios a medida que avance el partido.

Pronóstico: Paraguay 1-0 Australia

¿A qué hora se juega Paraguay vs Australia?

Ciudad : Santa Clara, California

: Santa Clara, California Estadio : Levi's Stadium

: Levi's Stadium Fecha : jueves 25 de junio

: jueves 25 de junio Hora : 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX, 04:00 ESP (26/6)

: 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX, 04:00 ESP (26/6) Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre Paraguay y Australia

Partidos jugados: 2

2 Paraguay: 0

0 Empate : 1

: 1 Australia: 1

Último partido entre ambos: 09/10/2010 - Australia 1-0 Paraguay - Amistoso Internacional

Australia v Paraguay | Ryan Pierse/GettyImages

Últimos 5 partidos

Paraguay Australia Paraguay 1-0 Turquía 20/06/26 Estados Unidos 2-0 Australia 19 06/26 Estados Unidos 4-1 Paraguay 12/06/26 Australia 2-0 Turquía 14/06/26 Paraguay 4-0 Nicaragua 05/06/26 Suiza 1-1 Australia 06/06/26 Marruecos 2-1 Paraguay 31/03/26 México 1-0 Australia 30/05/26 Grecia 0-1 Paraguay 27/03/26 Australia 5-1 Curazao 31/03/26

¿Cómo ver el Paraguay vs Australia por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Vix Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial 2, Movistar+

Últimas noticias de Paraguay

La gran novedad pasa por la ausencia de Miguel Almirón. El ex-Newcastle vio la tarjeta roja frente a Turquía por la nueva y polémica regla de sancionar a aquel que se tape la boca al hablar con un rival y deberá cumplir una fecha de suspensión. Gustavo Alfaro se ve obligado a modificar una de las piezas más importantes de su estructura ofensiva.

Otro dolor de cabeza para Gustavo Alfaro pasa por la casi segura ausencia de Diego Gomez. El futbolista del Brighton debió ser reemplazado ante Turquía por una molestia muscular y aún no se sabe cuándo podrá volver a estar a disposición. Matías Galarza, autor del gol del triunfo, se perfila para volver a formar parte de los titulares.

Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Richard Heathcote/GettyImages

Posible alineación de Paraguay (4-2-3-1): Gil; Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso; Cubas, Galarza; Velázquez, Enciso, Sosa; Pitta.

Últimas noticias de Australia

Tony Popovic no tiene grandes problemas físicos ni sanciones para afrontar el encuentro más importante de la fase de grupos. Tras la derrota frente a Estados Unidos, el entrenador destacó la necesidad de recuperar agresividad en ataque, una de las características que permitió a los Socceroos imponerse sobre Turquía en el debut.

Australia ha mostrado una propuesta muy pragmática durante el torneo. Defiende con orden, concede pocas situaciones claras y aprovecha bien las transiciones. Harry Souttar

, Connor Metcalfe y Aiden O'Neill se sostienen como la columna vertebral del equipo y arriba Mohamed Toure aparece como la principal amenaza ofensiva.

Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026 | Stu Forster/GettyImages

Posible alineación de Australia (4-5-1): Beach; Italiano, Circati, Souttar, Burgess, Bos; Metcalfe, O'Neill, Okon, Irankunda; Touré.

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